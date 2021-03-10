Жмак закликав ТСК по УЗ з’ясувати першопричину фінансової кризи компанії

Голова правління УЗ Володимир Жмак закликав тимчасову слідчу комісію з’ясувати першоджерело проблеми, яка призвела до критичного фінансового стану "Укрзалізниці" у середині 2020-го року. Для цього, на його думку, ТСК має ознайомитися з протоколами засідань наглядової ради компанії, які є засекреченими.

"Наглядова рада працює в Укрзалізниці з 2018 року. Я - четвертий керівник УЗ, з яким працює ця рада. Нам всім цікаво вияснити причини, чому УЗ опинилася в такому стані. На жаль, у нас немає документів, наглядова рада заборонила доступ до своїх протоколів за весь період їх діяльності. Ніхто із правління не може ознайомитися з протоколами засідань наглядової ради, нам надають тільки витяги" - пояснив Жмак.

Він також нагадав, що ТСК не запросила членів правління на перше засідання - тільки Наглядову раду та міністра інфраструктури, а правління отримало лише один запит на надання інформації. Але на своїх сторінках у соцмережах голова ТСК та заступник заявили, що ініціюють звернення до Кабміну, міністра інфраструктури та наглядової ради щодо оцінки компетентності команди, яка працює останні півроку і показує позитивний результат.

"Ми ж чекаємо від ТСК встановлення першопричини проблем. Тому я сподіваюся, що ТСК зможе добратися до цих «таємних документів», та допомогти нам з’ясувати першопричини критичного фінансового стану УЗ, який склався на середину 2020 року", - резюмував Володимир Жмак.