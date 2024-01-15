Живучий гад. Российский Ил-22 "дотянул" до Анапы, но восстановлению не подлежит, - Воздушные силы

По словам Игната, пилоты Ил-22 все же могли довести самолет до аэродрома в российском городе Анапа и экстренно приземлиться.

"Похоже, Ил-22 таки дотянул до Анапы. Живучий гад. Но, как видите, корыто "восстановлению не подлежит". Поэтому, как ни крути, цель уничтожена, реанимация не поможет. Самолет горел, среди экипажа есть раненые, надеюсь и 200-е", - написал он под фото.

Также он заявил, что приоритетной целью во время проведения операции все же был самолет-разведчик А-50.

"Самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 был и есть приоритетной целью для нас. И до сегодняшнего дня уничтожение этого борта казалось непосильной задачей для Воздушных Сил. А тут еще и Ил-22 (воздушный командный пункт) попал под раздачу", - отметил он.

Уничтожение самолетов А-50 и Ил-22 РФ

Со ссылкой на источники в Силах обороны 14 января РБК-Украина сообщало, что ВСУ сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50 и подвели ИЛ-22.

15 января командующий Воздушными силами Николай Олещук намекнул на уничтожение самолетов РФ, назвав эту операцию местью оккупантам за ракетный удар по Днепру 14 января 2023 года. Чуть позже официально уничтожение двух самолетов подтвердил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Заметим, что в России может быть 9 единиц А-50, но не все они боеспособны. Подробно о том, почему важно уничтожение А-50 и в чем уникальность этой операции - в материале.

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