RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Живий щит із заручників. Окупанти місяць тримали в полоні жителів Ягідного Чернігівської області

Фото: окупанти місяць тримали в полоні жителів Ягідного Чернігівської області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Майже місяць російські військові утримували в полоні жителів села Ягідне Чернігівської області. Через нелюдські умови, десятеро цивільних загинули.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу генерального прокурора.

З 3 по 31 березня 2022 року у загальноосвітній школі Іванівської сільради Чернігівського району російські військові утримували жителів села. У приміщені перебували більше 350 цивільних, серед яких:

  • 77 дітей;
  • 5 немовлят.

Цивільних утримували у підвалі й використовували як живий щит, оскільки приміщення було "штабом" окупантів.

"Через нелюдські умови утримання - відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води померли 10 людей похилого віку", - пише пресслужба.

Зі 180 будинків села:

  • 146 пошкоджено;
  • 16 зруйновані.

Також відомо про те, що сімох жителів села окупанти розстріляли.

Фото: окупанти місяць тримали в полоні жителів Ягідного Чернігівської області (t.me/pgo_gov_ua/4182)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяЧерниговская область