Живий щит із заручників. Окупанти місяць тримали в полоні жителів Ягідного Чернігівської області

З 3 по 31 березня 2022 року у загальноосвітній школі Іванівської сільради Чернігівського району російські військові утримували жителів села. У приміщені перебували більше 350 цивільних, серед яких:

77 дітей;

5 немовлят.

Цивільних утримували у підвалі й використовували як живий щит, оскільки приміщення було "штабом" окупантів.

"Через нелюдські умови утримання - відсутність достатнього простору, санітарних умов, доступу до повітря, їжі, води померли 10 людей похилого віку", - пише пресслужба.

Зі 180 будинків села:

146 пошкоджено;

16 зруйновані.

Також відомо про те, що сімох жителів села окупанти розстріляли.

Фото: окупанти місяць тримали в полоні жителів Ягідного Чернігівської області (t.me/pgo_gov_ua/4182)