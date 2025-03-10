Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине

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Переговоры о завершении войны России против Украины, дипломатическое давление американского президента Дональда Трампа на Украину и Европу, а также его попытки договариваться с Россией – это реальность последних месяцев. При этом президент США не слишком учитывает интересы Украины и Европы, стремясь просто как можно быстрее завершить войну. Со своей стороны, Европа ищет способы, как избежать такого сценария и сохранить конструктивные отношения со Штатами. В основе европейского видения – план введения на территорию Украины своего вооруженного контингента.

Главными драйверами идеи являются президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. По данным Wall Street Journal, оба политика представили свою идею президенту США Дональду Трампу в ходе своих визитов в США. А 2 марта Стармер, после неформального саммита европейских лидеров в Лондоне, открыто заявил, что Европа готова усилить помощь Украине "самолетами в воздухе и сапогами на земле" в случае достижения мирного соглашения с Россией.

"Мы отправим контингент в Украину, чтобы защитить выполнение этого соглашения", – сказал британский премьер.

А Макрон на этой неделе соберет в Париже начальников штабов стран, которые готовы гарантировать в будущем мир в Украине.

Вместе с тем, президент Польши Анджей Дуда 6 марта не исключил полноценной миротворческой миссии ООН. "Возможно, нам потребуются определенные миротворческие мониторинговые силы, но я не исключаю возможности, что обе стороны согласятся на силы ООН", – заявил он.

Украина также предоставила свои предложения в этом контексте. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига 27 февраля заявил, что только наземного компонента будет недостаточно. "Обеспечение безопасности украинского неба и моря является не менее важным, если не большим. Земля, небо и море должны быть в фокусе", – подчеркнул Сибига.

Как видно из этих заявлений, даже на уровне концепции пока нет единства – в заявлениях европейских политиков фигурируют то "миротворцы", то "контингенты" или просто "миссии" с размытым мандатом. РБК-Украина разобралось, какие именно концепции рассматриваются, какие миссии в принципе возможны согласно международной практике и в украинских реалиях, и наконец – что это может дать Украине.

Лидеры процесса – Франция и Великобритания

Президент Франции начал озвучивать идею размещения войск в Украине еще год назад – в феврале 2024 года.

"Французы нам предлагали вообще свою военную бригаду сюда отправить, для помощи нам. Но Украина тогда как-то не сказала ни да, ни нет", – рассказал РБК-Украина командир 67-й бригады в 2022-2023 годах, ныне военный аналитик Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Александр Саенко.

Поэтому тогда это оставалось на уровне гипотетических сценариев, а не официального предложения. Тем более инициатива Макрона вызвала заметное сопротивление внутри самой Франции. А отсутствие четкой реакции со стороны Украины, как рассказывают собеседники РБК-Украина, даже несколько раздражало французского президента.

Эмманюэль Макрон и Кир Стармер на встрече в Лондоне 3 марта (фото: Getty Images)

Новый импульс идея получила где-то в декабре, после победы на выборах в США Дональда Трампа. В конце января уже этого года Financial Times сообщало, что неназванные украинские чиновники в переговорах с европейскими коллегами считали ральным размещение от 40-50 тысяч иностранных военных в качестве сил безопасности вдоль линии фронта. Тогда это обсуждалось как часть мирного соглашения с Россией.

Сейчас Великобритания и Франция являются единственными странами, которые публично обязались предоставить войска для размещения в Украине. Однако их подходы несколько отличаются.

Собеседники Reuters в британском правительстве сообщили, что Кир Стармер настаивает на разработке мирного плана, который будет включать размещение британских войск как части "коалиции желающих". Эти источники подчеркнули, что Лондон хочет действовать совместно с союзниками, но готов к "лидерству".

По информации BBC, в Соединенном королевстве рассматривают сценарии, где британские войска могли бы действовать как миротворцы вдоль линии разграничения. В то же время источники в британском минобороны сообщили The Guardian, что план размещения войск рассматривается как "стратегический сигнал России", но конкретные детали еще не согласованы из-за неопределенности позиции Вашингтона.

Что касается Франции, источники Reuters в МИД страны рассказывали, что Париж рассматривает отправку миротворцев для мониторинга режима тишины, но только при условии, что Россия не отвергнет предложение на переговорах – Франция хочет избежать прямого конфликта с Москвой, поэтому ищет более широкой европейской поддержки. Собеседники Politico Europe во властных кругах Франции говорят, что для этого ведутся переговоры о привлечении к "коалиции желающих" со странами Северной Европы, в частности, с Данией и Норвегией. Источники Le Figaro в правительстве страны в свою очередь отметили, что Париж готов возглавить "коалицию желающих" вместе с Лондоном, но также ждет четкой позиции США.

Фактор США и перспективы расширения

Европейцы рассматривают возможность развертывания военного присутствия в Украине при двух условиях, отметил в комментарии РБК-Украина Рафаэль Лос, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям, который специализируется на вопросах обороны, безопасности и технологий.

Во-первых, если администрация США согласится на "бэкстоп", что означает, что европейские войска получат американские гарантии безопасности и будут потенциально косвенно поддержаны США.

Во-вторых, будет существовать режим прекращения огня, который завершает текущую стадию боевых действий, а это означает, что России придется прекратить свою агрессию.

"Оба условия выглядят все более маловероятными, и поэтому европейцам придется пересмотреть свои варианты. Но продолжаются интенсивные переговоры в различных форматах между европейскими гражданскими и военными лидерами", – сказал Лос.

В ходе встречи с Макроном 24 февраля Трамп заявил, что не видит в идее миротворцев никаких проблем.

"Миротворческие миссии были бы лучше, чем все эти смерти", – заявил он.

Но в общем, администрация Трампа скептически относится к идее и считает это "проблемой Европы". Представитель Пентагона на условиях анонимности отметил CNN, что американские военные не будут участвовать в наземных операциях, но США могут оказать "техническую поддержку" европейским силам.

Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне 24 февраля (фото: Getty Images)

США также оглядываются и на позицию России. Два чиновника США, участвовавшие в подготовке встреч с Кремлем, сообщили, что размещение иностранных войск в Украине обсуждалось как один из вариантов "гарантий безопасности", но Россия отвергает любое присутствие сил НАТО.

6 марта министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров открыто заявил, что Москва выступает "категорически" против размещения европейского миротворческого контингента на территории Украины. По его словам, размещение миротворцев – это якобы "прямое, официальное, неприкрытое привлечение стран НАТО в войну против России".

Поэтому в ходе недавних визитов Макрона и Стармера в Вашингтон оба лидера пытались убедить Трампа в выгодах такого сценария для США после завершения войны. Пока что эти усилия имеют ограниченный результат. Однако позиция Трампа может в очередной раз измениться после подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной, которое ожидается на этой неделе. А тем временем Макрон и Стармер сплачивают вокруг себя возможных участников миссии.

"Кроме Франции и Великобритании, Германия, как крупнейшая страна Европы, также должна сделать значительный вклад в европейское военное присутствие в Украине. Кроме того, страны Северной Европы были привлечены к соответствующим дискуссиям и, вероятно, предоставят войска, как и Нидерланды. Украина очень хотела, чтобы Турция присоединилась к коалиции, поэтому будет интересно, как они впишутся в европейскую структуру", – сказал изданию Рафаэль Лос.

По его словам, также не следует забывать о Канаде и Австралии, "но эти обсуждения находятся на очень ранней стадии".

Состав миссии, конечно, важен, но главный вопрос – насколько она может быть эффективной и что может дать Украине в практической плоскости. И здесь нужно взглянуть на предыдущий опыт миротворческих миссий.

Какие работают миротворческие миссии

Даже если Франция, Британия и другие желающие сформируют четкую концепцию своей миссии, просто так взять и ввести войска в другую страну нельзя. Для этого нужно пройти юридические процедуры, которые различаются в зависимости от того, кто реализует миссию.

В мире существует ряд организаций, которые проводят миротворческие миссии, направленные на поддержание мира, стабильности и разрешения конфликтов. Прежде всего, это ООН. Ее миротворцы, известные как "голубые каски", действуют по мандату Совета Безопасности ООН. По состоянию на начало этого года под мандатом ООН – десятки активных миссий, к которым привлечены более 70 тысяч миротворцев.

Также есть миссии НАТО. Они часто действуют в сотрудничестве с ООН или по собственному мандату. Такие миссии были в Афганистане – ISAF, и Косово – KFOR. Обычно они имеют военный характер и направлены на обеспечение безопасности в зонах конфликтов.

Миротворец ООН в Демократической республике Конго (фото: Getty Images)

Евросоюз проводит миротворческие и стабилизационные миссии в рамках Общей политики безопасности и обороны: EUFOR Althea в Боснии и Герцеговине, EUNAVFOR – по борьбе с пиратством в водах возле Сомали. Но и другие региональные организации также могут проводить миротворческие миссии в своих зонах влияния. Африканский Союз – в Сомали и Дарфуре. Экономическое сообщество государств Западной Африки – в Либерии и Сьерра-Леоне.

Для миротворческих миссий ООН требуется решение Совета безопасности, в котором правом вето обладают Россия и Китай, а также партнеры Украины –Великобритания и Франция, поэтому этот вариант практически невозможен хотя бы по политическим соображениям, не говоря уже о вопросах логистики, средств и состава миссии.

В частности, Париж и Лондон могут блокировать нежелательные для Украины модели лоббируемой Россией миссии, например, при участии сателлитов Кремля. По данным Bloomberg, это фигурирует среди возможных условий перемирия.

Миссии НАТО, ЕС и других региональных организаций тоже как правило проводятся с согласия Совбеза ООН. И его одобрение не обязательно, достаточно просто поставить в известность. Однако и ЕС, и НАТО являются слишком громоздкими организациями, в которых нужен консенсус всех членов. И здесь позиция Венгрии или Словакии может полностью заблокировать решение.

Существует еще один вариант – многонациональные силы. По сути, это коалиции государств, которые собираются, чтобы отреагировать на конкретный кризис. Для их развертывания требуется лишь согласие государства, на территории которого они действуют. И их размещение по крайней мере в тыловых регионах Украины будет вполне возможным без официального согласия России.

Что делает миссии эффективными и почему они могут провалиться

Одной из самых успешных считается миротворческая миссия ООН в Намибии – UNTAG в 1989-1990 годах. Она была развернута для надзора за выводом войск Южно-Африканской республики и проведением выборов, которые должны были привести Намибию к независимости. Миссия успешно организовала выборы в 1989 году, обеспечила мирный переход к независимости и завершила свою работу. Намибия стала стабильным демократическим государством. Что важно, в дальнейшем конфликт не возобновился. UNTAG имела сильный мандат, международную поддержку, включая давление на ЮАР.

Частично успешна еще одна миссия ООН – UNFICYP на Кипре. Она была начата в 1964 году и продолжается до сих пор. Миссию развернули после столкновений между греками-киприотами и турками-киприотами и турецкого вторжения в 1974 году. UNFICYP смогла поддерживать буферную зону между двумя общинами, предотвращая масштабные боевые действия в течение десятилетий. Миссия способствовала деэскалации напряжения и поддерживала гуманитарные инициативы, однако конфликт до сих пор не решен. Остров остается разделенным на Республику Кипр и непризнанную Турецкую Республику Северного Кипра. Миротворцы не смогли способствовать окончательному политическому урегулированию или воссоединению острова.

Провальных миссий куда больше, и их уроки могут быть показательными для Украины. Пожалуй, наиболее близким для Украины является пример миссии ООН UNPROFOR в Боснии, действовавшей в 1992-1995 годах. Миротворцы должны были защищать гражданское население и обеспечивать доставку гуманитарной помощи во время войны. Однако они не смогли предотвратить массовые преступления, в частности резню в Сребренице в июле 1995 года, когда войска боснийских сербов убили более 8 тысяч боснийских мусульман в "безопасной зоне" под контролем миротворцев из Нидерландов.

Украинские миротворцы в Боснии (фото: архив миротворца Андрея Хлусовича)

В общем, ограниченный мандат, нехватка вооружения и политическая нерешительность Совбеза ООН – это были главные проблемы той миссии, рассказал РБК-Украина Сергей Полевик, эксперт аналитического центра "Борисфен Интел". Он был офицером группы связи с враждующими сторонами 240-го отдельного специального батальона во время ряда миротворческих миссий в Боснии. По его словам, ситуация там улучшилась только после замены ооновских миротворцев на натовских.

Вместе с тем, во время кризисных ситуаций, которые точно будут возникать с участием иностранных военных, очень многое зависит от конкретных командиров на местах. Если в Сребренице голландские миротворцы просто наблюдали за массовыми убийствами, не решившись их остановить, то в соседнем анклаве Жепа украинские силы смогли спасти от 5 до 10 тысяч боснийских мусульман, рассказал Полевик. Тогда, несмотря на отсутствие поддержки со стороны штаба ООН в Сараево и ограниченные ресурсы, украинские военные приняли решение действовать самостоятельно.

Эвакуация населения из анклава Жепа в Боснии (фото: Getty Images)

"(В Сребренице, - ред.) Нидерланды испугались, мягко говоря, и выполнили распоряжение сербов отойти и не мешать им убивать мусульман. Наши на это не пошли. Николай Яковлевич Верхогляд, наш офицер, сразу вышел на встречу с Ратко Младичем (сербским генералом, которого впоследствии признали военным преступником, - ред.), переговорил как офицер с офицером, и после этого серб, бандит, сказал: ты настоящий офицер, ты сильный, с сильными договариваются, а слабым диктуют волю. После того разрешили вывезти людей на наших машинах и автобусах", – рассказал РБК-Украина Полевик.

Будет ли контингент гарантией безопасности

Даже если отбросить вопрос морально-волевых качеств контингента, ключевой является проблемма его численности и места дислокации. В январе президент Украины заявлял, что для предотвращения нового нападения России на Украину после любого соглашения о прекращении огня понадобится не менее 200 тысяч европейских миротворцев.

17 февраля The Washington Post писало, что европейские страны могут отправить в Украину от 25 до 30 тысяч военнослужащих в составе миротворческой миссии. По данным издания, такая численность была раскрыта в ответах на письмо США, где они просили европейские страны детализировать свои возможности для поддержки Киева. Однако европейские страны также должны держать войска на других угрожающих направлениях, и это накладывает свои ограничения.

"Если они решат развернуть контингент, мы, вероятно, увидим около трех-пяти многонациональных бригад со средствами поддержки и воздушным прикрытием –что-то большее, чем это, будет нести риск серьезного ослабления восточного фланга НАТО в других местах в то время, когда доверие к приверженности США европейской безопасности, кажется, размывается с каждым днем", – сказал РБК-Украина Рафаэль Лос.

По словам Александра Саенко, контингент должен иметь такую мощность, чтобы принудить Россию к миру силой. 30 тысяч для этого недостаточно. Более того, размещение таких войск на линии соприкосновения может дать России дополнительные поводы для провокаций и спекуляций.

Французские военные (фото: Getty Images)

Из-за этих соображений, как более реалистичный, рассматривается сценарий размещения контингента подальше от фронта, что подтверждают и осведомленные собеседники РБК-Украина.

"Наиболее эффективным, с моей точки зрения, является размещение не военных контингентов, а, например, чего-то типа жандармерии французской – аналог нашей Национальной гвардии, для защиты атомных станций, например. И здесь уже не нужно согласие России", – отметил Саенко.

Такой контингент может выполнять в Украине сразу несколько важных функций, просто за счет своего присутствия.

"Самое главное, чтобы они обеспечили безопасность в воздухе и на море. То есть это ПВО/ПРО – возможно, системами противовоздушной обороны или авиацией, а также военно-морской компонент, чтобы нам не отрезали морские линии коммуникации. Это самое главное, и это реально сделать, не рискуя начать Третью мировую войну, которой нас пугает Трамп", – сказал РБК-Украина дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

Сергей Полевик добавил, что важным будет сам факт пребывания натовских структур в Украине. Даже в глубине территории он будет обеспечен соответствующей информацией.

"Это значит, что будут летать какие-то AWACSы (Самолет дальнего радиолокационного слежения - ред.), что будет патрулирования воздушного пространства вдоль линии разграничения и вдоль границ Украины со странами НАТО. То есть это будет выходить в информационное пространство. Будет ли оно публичное, это другой вопрос, но будет известно, что делается со стороны россиян", – сказал изданию Полевик.

Эксперт подчеркнул, что это будет "сдерживающим фактором для россиян, но не может быть доминантой для того, чтобы изменить решение и действия россиян в случае, если они решат продолжать агрессию".

Однако в таком случае не приходится говорить о гарантиях безопасности. По словам Хары, размещение на территории Украины европейских войск не будет подпадать под 5 статью. Это будет 6 статья, которая не предусматривает втягивание НАТО в войну, если Россия нападет на контингент.

"Когда говорят о гарантиях безопасности, включая нашу власть, они вводят в заблуждение украинское общество. Гарантии безопасности могут состоять из нескольких элементов. Первый – ядерное сдерживание, второй – коллективная безопасность, то есть статья 5 (вооруженное нападение на одну из стран-членов НАТО будет считаться нападением на всех членов, - ред). Никто этого на Западе не хочет нам давать, потому что не хочет брать на себя такие риски", – сказал изданию Хара.

В целом, европейские партнеры Украины уже больше начали думать о собственной безопасности, не воспринимая "зонтик безопасности" от США как данность. В свою очередь, вопрос контингента в Украине – это одна из составляющих этой безопасности. Но пока даже самые смелые политики в Европе не готовы идти на риск и не рассматривают вариантов привлечения своих войск на украинской стороне, что могло бы существенно изменить ситуацию. Половинчатые меры, которые могут быть воплощены в жизнь, способны лишь немного облегчить положение Украины, но не станут гарантией от повторной российской агрессии.

При написании материала использовались заявления руководства Украины, Франции, Великобритании, публикации Reuters, CNN, Politico Europe, Le Figaro, BBC, Washington Post, The Wall Street Journal, комментарии Александра Саенко, Сергея Полевика, Александра Хары, Рафаэля Лоса.