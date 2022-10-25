Живем под открытым небом, сушим вещи над костром. Оккупант рассказал про условия армии РФ

Оккупант сказал своей девушке, что солдатам нужны палатки.

"Потому что мы живем, бл*, под открытым небом, можна сказать, нах*й. Я вчера, бл*, как с утра начал сушиться - у нас дождь весь день, бл*, - и вещи все насквозь были, я над костром сушил их. А мы тут сидим, сушим над костром - сегодня миномет как у*бал рядм, мы аж присели все, бл*. Свист в нашу сторону был, думали в нашу посадку *башат", - сказал он.

Россиянин не доволен своей службой.

"За*бали тут уже. Нах*й это надо вообще? Что за *бань, бл*. С одной стороны к нам "пух-пух", с другой стороны мы к ним "пух-пух", и п*здец, как долбо*бы сидим ото", - сказал оккупант.

При этом он не хочет идти на передовую линию фронта.

"Пацаны приехали, водители, говорят, это, будут приезжать со штаба и спрашивать, кто хочет на "передок" добровольцем. Не соглашайтесь, потому что, говорит, это - даже не успевают доезжать, за 700 метром, говорит, *башат минонметы, нах*й прям точно по машине", - сказал он.

Девушка рассказала, как мобилизировали их знакомого. Повестку принесли утром и сказали быть в военкомате 1 ноября с документами. Но в тот же день приехали повторно и сразу же забрали в военкомат.