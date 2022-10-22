Все мародерское. Оккупант рассказал о плохом обеспечении российской армии (перехват)
Российский оккупанты жалуются на отсутствие обеспечения со стороны командования. Солдаты сами добывают себе амуницию на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Россиянин сказал своей матери, что российское телевидение обманывает население говоря о том, что у оккупационной армии хорошая амуниция и оружие.
"А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что вещи были, погорели, оружие погорело. Мы одетые во все хохлятское, что вот у хохлов это самое... занимаем их позиции или кто с трупов снимает, там вот каски вот эти, на мне наколенники, поджопник - все мародерское. Тут как черти, все хохлятское", - сказал он.
Оккупант также добавил, что демобилизованные каждый день "пачками уходят". По его слоавам, они просто кидают оружие кидают и уходят.
Напомним, в еще одном перехвате разговора оккупантов говорилось о том, что российские военные относятся к раненым солдатам как к "отработанному" материалу.
Кроме того, россияне жаловались на критическую нехватку лекарств, в том числе антибиотиков.
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