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Все мародерское. Оккупант рассказал о плохом обеспечении российской армии (перехват)

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Суббота 22 октября 2022 09:42
Все мародерское. Оккупант рассказал о плохом обеспечении российской армии (перехват) Фото: оккупант рассказал о плохом обеспечении российской армии (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский оккупанты жалуются на отсутствие обеспечения со стороны командования. Солдаты сами добывают себе амуницию на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Россиянин сказал своей матери, что российское телевидение обманывает население говоря о том, что у оккупационной армии хорошая амуниция и оружие.

"А у нас все бегут, БТР взорвали наш, все, что вещи были, погорели, оружие погорело. Мы одетые во все хохлятское, что вот у хохлов это самое... занимаем их позиции или кто с трупов снимает, там вот каски вот эти, на мне наколенники, поджопник - все мародерское. Тут как черти, все хохлятское", - сказал он.

Оккупант также добавил, что демобилизованные каждый день "пачками уходят". По его слоавам, они просто кидают оружие кидают и уходят.

Напомним, в еще одном перехвате разговора оккупантов говорилось о том, что российские военные относятся к раненым солдатам как к "отработанному" материалу.

Кроме того, россияне жаловались на критическую нехватку лекарств, в том числе антибиотиков.

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Главное управление разведки
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