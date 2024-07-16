Украинец перешел в фарм-клуб обладателя Кубка Стэнли-2023

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

21-летний уроженец Львова будет выступать за дочернюю команду "Вегас Голден Найтс". Прошлый год он отыграл за "Су-Фолс Стэмпид" в Хоккейной лиге США (USHL).

Чолач заключил с "серебряными рыцарями" контракт на 1 год. Украинец попал в "Хендерсон" после третьего в карьере лагеря развития "Вегаса". Невадцы забрали защитника под 190-м номером драфта НХЛ в 2021 году.

В сезоне 2023/24 Чолач провел 57 матчей, в которых забросил 4 шайбы и отдал 14 результативных передач. Также он сыграл 3 поединка за сборную Украины в квалификации к Олимпиаде-2026.

Что известно об АХЛ

Вторая после НХЛ профессиональная лига в Штатах, основанная в 1936 году. Все коллективы лиги имеют статус фарм-клубов команд элиты.

Новый сезон начнут 32 клуба. Соревнования АХЛ состоят из регулярного чемпионата и плей-офф, а победитель сезона получает Кубок Колдера. Самый титулованный клуб – "Херши Бэарз" (13 кубков), входящий в структуру "Вашингтона".

За всю историю в АХЛ выступали 30 украинцев. Дольше всех там выступал защитник Сергей Климентьев (1994-1999 гг.). В 1996-м он завоевал Кубок Колдера с "Рочестером".