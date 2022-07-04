"Чи живий Путін зараз". Буданов розкрив два сценарії зміни влади в Кремлі

Еліта чекає "моменту"

За його словами, політична та економічна російська еліта досить сильно постраждала від санкцій, але все ж чекатиме "відповідного моменту", не створюючи самостійно протестні настрої.

"Слушного (моменту - ред.) для правильної зміни (глави Кремля, - ред.). Як кажуть, "наступності", - уточнює Буданов.

Путін живий?

При цьому коментувати заяви про "смерть Путіна" голова української розвідки відмовився.

"А чи живий Путін зараз? Риторичне питання...Я утримаюсь від цього", - зазначив Буданов.

Два сценарії повалення влади

Він розповів про два сценарії повалення нинішньої російської влади.

"Можливі лише два варіанти, чим усе це закінчиться. Перше, це наступник Путіна зупиняє основні дії не лише в Україні, а в багатьох куточках світу. І каже: "Знімайте, будь ласка, з Росії всі накладені санкції, вибудовуємо нові відносини. Росія тут ні до чого, виключно була людина, яка керувала раніше державою, і це її особисті проблеми, він маніяк", - припустив Буданов.

Тобто, відбудеться так звана "депутинізація".

"Ну і в усьому звинувачують його (Путіна - ред.). Інший варіант - це просто розвал Росії на кілька частин, на три та більше", - зазначає керівник ГУР.

На питання журналіста, чи відомі постаті "наступників" Путіна, він відповів, що "цей процес якраз зараз триває".

"Це дуже сильно підкилимна боротьба. Башти Кремля мають між собою знайти якийсь консенсус. А це тяжко", - каже Буданов.

Голова розвідки відмовився називати імена цих осіб.

"Ні, не треба заважати цьому процесу", - підсумував Буданов.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, російська еліта розглядає кілька варіантів відсторонення президента Володимира Путіна від влади.

При цьому в РНБО висловили впевненість, що в Росії нічого не зміниться навіть якщо змінитися президент країни.