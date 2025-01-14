Жизнь в Антарктиде. Как проходит день украинского полярника (видео)

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Один день из жизни полярника в Антарктиде

"Держите замечательное видео Radio France Internationale (RFI) на украинском языке о биологе 29-й УАЭ Татьяне Баглай", - отметили в НАНЦ.

Просмотрев сюжет, украинцам предлагают узнать:

в каких условиях живут полярники и полярницы;

почему они каждый раз записываются на доске, когда выходят за пределы станции;

по какому времени живет "Академик Вернадский;

почему полярники выключают двигатель лодки в случае приближения животного.

Что стоит знать об украинской антарктической станции

Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский" расположена на острове Галиндез архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика).

Научную базу на этих островах основали британцы (во время экспедиции на Землю Греяма в 1934-1937 гг).

Как постоянно действующая метеорологическая обсерватория база начала работать на острове Винтер с 1947 года, а в 1954 году станция была перенесена на мыс Марина острова Галиндез.

Передача станции Великобритании (которая тогда называлась "Фарадей") Украине стала жестом доброй воли британского правительства, ведь РФ после распада СССР объявила себя его наследницей и на просьбу наших властей передать Украине одну из пяти (функционирующих на тот момент) антарктических станций ответила отказом.

Процесс передачи станции от британцев Украине длился с 1994 года до февраля 1996 года. В процессе она получила современное название - "Академик Вернадский".

Говорят, якобы во время прощания с британской экспедицией украинцы "купили" станцию за символическую плату - 1 фунт стерлингов.

Главное назначение станции и Национального антарктического научного центра (который является национальным оператором Украины в Антарктике) - проведение научных исследований на шестом континенте.

Станция "Академик Вернадский" является системой с собственной инфраструктурой (что обеспечивает ее функционирование в течение всего года - дает возможность работать круглый год 12-14 полярникам).

11 марта 2024 года из Киева на станцию "Академик Вернадский" отправилась 29-я Украинская антарктическая экспедиция (с наибольшим количеством женщин за последние 27 лет), которая сменила зимовщиков из 28-й УАЭ.

3 января 2025 года на станцию прибыл флагман украинского научно-исследовательского флота "Ноосфера". Он доставил на "Вернадский" техническую команду - для проведения неотложных работ по модернизации станции (которые были начаты еще до полномасштабного вторжения).

В этом сезоне планируют, в частности, заменить систему канализации и светильники, а также расширить площадку для метеоисследований.

Для осуществления работ судно привезло на станцию много грузов (не обошлось и без вкусных сюрпризов для зимовщиков и зимовщиц - свежих фруктов и овощей, которых участники летней экспедиции не видели уже в течение нескольких месяцев).

В конце своего четвертого сезона "Ноосфера" должна традиционно обеспечить пересменку годовых Украинских антарктических экспедиций.