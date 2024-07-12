"Без прописки" в Украине: какие наказания предусмотрены и выпишут ли штраф

Угрожает ли человеку наказание

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в нашей стране на законных основаниях, обязаны в течение 30 календарных дней после прибытия на новое место жительства (пребывания) задекларировать его или зарегистрировать.

Об этом говорится в части первой статьи 5 закона "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине".

В то же время, по словам юриста, невыполнение этой обязанности не будет иметь серьезных последствий, ведь санкция за такое нарушение является "наиболее мягкой".

Какие санкции предусмотрены законодательством

Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), проживание граждан без регистрации места жительства - влечет за собой предупреждение.

Тетеря уточнил, что те же действия, совершенные лицом повторно в течение года (после первого случая административного взыскания) - влекут наложение штрафа от 1 до 3 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн).

"Итак, худшее, что может угрожать человеку, проживающему без регистрации - штраф в размере 51 гривны. Если он снова совершит такое правонарушение в течение года после того, как его предупредят о противоправности его поведения на основании части 1 статьи 197 КУоАП", - рассказал эксперт.

Кто рассматривает подобные дела

По словам юриста, дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 197 КУоАП, должны рассматривать исполнительные комитеты (исполнительные органы) сельских, поселковых, городских советов, а не суды.

В качестве примера Тетеря привел случай Заводского районного суда города Днепродзержинска, который для решения вопроса по подобному делу вернул административные материалы органу местного самоуправления.

"Однако суды в подавляющем большинстве рассматривают такие дела, вероятно тогда, когда они касаются несовершеннолетних лиц (16-18 лет). Если проанализировать Единый государственный реестр судебных решений, то можно найти более 9 тысяч судебных решений по статье 197 КУоАП", - уточнил он.

Эксперт добавил, что большое количество дел закрывается из-за отсутствия состава административного правонарушения.

"Однако подавляющее большинство из этих дел рассматривается по части 1 статьи 197 КУоАП и заканчивается предупреждением лиц, проживающих без регистрации места жительства... Судебные дела по части 2 статьи 197 КУоАП, где бы на нарушителя был наложен штраф, в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют", - отметил он.

В заключение Тетеря рассказал, как в одном из дел суд в Киевской области установил, что несовершеннолетнее лицо проживает в квартире без регистрации места жительства. К человеку была применена не только "мера воздействия" - предупреждение. Суд также взыскал с него 454 грн судебного сбора в пользу государства.