Жизнь под камерами. Нарушит ли видеомониторинг право украинцев на приватность

Нарушит ли видеомониторинг право украинцев на приватность

Законопроект №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности" внесли в повестку дня ВР. Если его примут, с помощью сети камер правоохранители смогут следить за гражданами и транспортными средствами в публичных местах, улицах, парках, на территориях образовательных и медицинских заведениях и т. д.

"С одной стороны, массовое видеонаблюдение может помочь в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности граждан. С другой стороны, оно может существенно ограничить права человека на приватность, гарантированные Конституцией Украины и международными договорами, к которым Украина присоединилась", – объясняет адвокат Дмитрий Франчук.

По его словам, в Украине право на приватность защищается Конституцией, в частности статьей 32, которая гарантирует защиту персональных данных и запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. Закон Украины "О защите персональных данных" регулирует обработку и защиту персональных данных, которые могут включать данные по видеонаблюдению.

"Однако, достаточно ли этих норм для обеспечения эффективной защиты конфиденциальности граждан в контексте массового видеонаблюдения – этот вопрос остается открытым", – добавляет Франчук.

Также статья 301 Гражданского кодекса Украины отмечает, что физическое лицо имеет право на личную жизнь и на сохранение в тайне обстоятельств своей личной жизни.

"В этой статье также указано, что обстоятельства личной жизни физического лица могут быть разглашены другими лицами только при условии, что они содержат признаки правонарушения, подтвержденные решением суда, а также с его согласия", - говорит адвокат Ярослав Хливный.

Он также отмечает, что границы нашей свободы заканчиваются там, где начинаются границы свободы другого лица и действующее законодательство регулирует приватность нашего быта в именно таком понимании.

"В законопроекте указано, что собранные материалы могут храниться до 15 лет. Однако, не указано, сохраняются ли все записи в режиме реального времени из каждой камеры или система будет хранить только отдельные ситуации. Сохранять такой массив информации дорого и сложно, поэтому не исключено, что хранение будет выборочным", – отмечает Хливный.

32 статья Конституции гарантирует защиту персональных данных и запрещает сбор и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия (фото: Freepik)

Что говорит международное законодательство

Статья 8 Европейской конвенции по правам человека гарантирует право каждого на уважение его частной и семейной жизни, жилья и корреспонденции. Однако это право может быть ограничено в случаях, когда это необходимо для национальной безопасности, защиты общественного порядка или предотвращения преступлений.

"В Великобритании система видеонаблюдения является одной из крупнейших в мире, и она активно используется для предотвращения преступности. Тем не менее, она также стала объектом критики из-за беспокойства по поводу массовой слежки и потери конфиденциальности. В Китае система распознавания лица вызывает значительные дебаты о нарушении прав человека, в частности, относительно свободы выражения взглядов и права на конфиденциальность", – говорит Франчук.

Он добавляет, что следует учитывать международный опыт и изучить ошибки, допущенные другими странами при внедрении подобных систем.

"Если в ваших действиях не будет признаков правонарушения, видеоматериал не будут сохранять, тогда и не будет нарушения конфиденциальности. Дискуссия о соблюдении приватности лишена смысла, поскольку каждый гаджет собирает большее количество информации, чем мы можем представить, а система видеонаблюдения позволит сделать безопасными дороги и города", – добавляет Хливный.

Эксперты считают, что перед принятием законопроекта необходимо провести широкие общественные обсуждения и разработать детальный механизм контроля над его исполнением. Это позволит сбалансировать интересы безопасности и конфиденциальности.