Тотальный контроль? В Украине хотят ввести видеонаблюдение и собирать данные о гражданах

В Украине могут ввести видеомониторинг, который будет следить за гражданами и транспортными средствами, а также идентифицировать их. Такие нововведения предусматривает законопроект №11031, который на прошлой неделе уже включили в повестку дня ВР.

РБК-Украина рассказывает все, что следует знать о законопроекте №11031.

Что предлагает законопроект и какова его цель

Законопроект №11031 "О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности" предусматривает установление камер для постоянного наблюдения. С помощью них будет производиться идентификация граждан и транспортных средств, а информация о них будет передаваться в соответствующие органы.

Это должно помочь правоохранителям предупредить и быстро реагировать на административные и уголовные правонарушения, повысить уровень безопасности в стране. Также такое нововведение упростит процесс поиска преступников и без вести пропавших людей, поскольку полиция сможет идентифицировать лиц с помощью системы распознавания.

"Сегодня на территории Украины работает более 60 000 камер видеонаблюдений, все они объединены в более чем 600 системах. Проект закона предусматривает, что будут единые правила, единые стандарты для администрирования таких видеокамер. Сейчас пока таких правил на законодательном уровне нет", – заявил заместитель Министра внутренних дел Леонид Тимченко.

Также он подчеркнул, что обязательно должна быть сохранена конфиденциальность персональных данных украинцев. А каждый, кто получит доступ к камерам, будет нести ответственность за распространение данных с камер наблюдения.

Отметим, что в пояснительной записке к законопроекту указано, что реализация положений проекта Закона не потребует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов Украины.

Владельцем и распорядителем системы видеомониторинга состояния общественной безопасности центрального уровня является государство в лице Министерства внутренних дел Украины.

Единственной системой видеомониторинга будет курировать МВД (фото иллюстративное: Getty Images)

Кто и что окажется под видеонаблюдением

Согласно тексту законопроекта № 11031, видеомониторинг будет осуществляться круглосуточно и автоматически со звукозаписью за:

публичными местами: парки, скверы, улицы, тротуары, велодорожки, стоянки и т. д.

информационными объектами, к которым относятся физические лица, а также транспортные средства

территориями общего пользования

памятниками культурного и исторического наследия

территориями и сооружениями здравоохранения и помещениями в них

сооружениями учебных заведений (чтобы повысить уровень безопасности детей и студентов)

органами государственной власти и объектов повышенной опасности

вещами и предметами и т. п.

В законопроекте отмечено, что на входе в зону использования видеокамер на видном месте будет информирование граждан о наблюдении. Также это информирование может быть скопировано с помощью звукового объявления в местах, где используются публичные объявления.

Отметим, что идентификацию физических лиц планируют осуществлять на основе биометрических данных: имени, даты и места рождения, пола, идентификационного номера или паспортных данных, информации о месте жительства (изменения регистрации), отцифрованного образа лица.

При идентификации транспорта будут учитываться: цвет и марка авто, год выпуска и номерной знак, а также информация о лице, на которое зарегистрировано транспортное средство.

Важно, что информация о гражданах и транспортных средствах будет храниться в базе не больше 15 лет. Также сами граждане смогут проверить данные о себе и при необходимости требовать обновить информацию.

О местах видеонаблюдения украинцев будут сообщать (фото иллюстративное: Getty Images)

Какие могут быть опасности

Данный законопроект возмутил часть украинцев, которые начали сравнивать его с опытом Китая, где с помощью видеокамер следят за гражданами. Также у многих возникает вопрос по поводу безопасности программного обеспечения такого видеомониторинга.

Дело в том, что раньше в Украине использовали тысячи систем видеонаблюдения с российским программным обеспечением Trassir, которое до сих пор не запрещено у нас.

В МВД утверждают, что принятие законопроекта позволит четко определить перечень камер и программ для видеомониторинга и защиты персональных данных.