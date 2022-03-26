Окупанти обстріляли військову частину Житомира, двох коригувальників вогню затримали

До Житомира через двох навідників влучила ворожа ракета, яка досягла військової мети. Їх затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина.

За словами міського голови, у затриманих вилучили фото об'єкта, по якому вдарила Російська Федерація.

"Ракета влучила по цілі. Слава богу, більш-менш все добре. Відразу після ракетного удару зловили двох людей, у яких були фотографії об'єкта з усіх боків. Обережно, Дивіться, хто навколо вас. Ситуація така, що дуже багато людей, давно покинутих в місто, чекають цей "русский мир", - сказав мер міста.