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Окупанти обстріляли військову частину Житомира, двох коригувальників вогню затримали

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Житомир, Субота 26 березня 2022 04:38
Окупанти обстріляли військову частину Житомира, двох коригувальників вогню затримали Фото: окупанти обстріляли військову частину Житомира, двох коригувальників вогню затримали (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

До Житомира через двох навідників влучила ворожа ракета, яка досягла військової мети. Їх затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Житомира Сергія Сухомлина.

За словами міського голови, у затриманих вилучили фото об'єкта, по якому вдарила Російська Федерація.

"Ракета влучила по цілі. Слава богу, більш-менш все добре. Відразу після ракетного удару зловили двох людей, у яких були фотографії об'єкта з усіх боків. Обережно, Дивіться, хто навколо вас. Ситуація така, що дуже багато людей, давно покинутих в місто, чекають цей "русский мир", - сказав мер міста.

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