У Житомирській області загорівся готельно-ресторанний комплекс

У селі Оліївка в Житомирській області сьогодні, 31 жовтня, сталася пожежа в готельно-ресторанному комплексі "Дубки". Попередньо, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, спочатку загорілася покрівля двоповерхової будівлі, а потім вогонь перекинувся на покрівлю поруч розташованої дерев’яної будівлі. Загальна площа пожежі, орієнтовно, складає 200 квадратних метрів.

Близько 16-ї години пожежу локалізували. Зараз загрози подальшого розповсюдження вогню немає.

Нагадаємо, з початку року в Україні зафіксували понад 90 тисяч різних пожеж. Жертвами вогню стали вже майже 1200 українців, ще понад тисяча - постраждали.

Також РБК-Україна писало про пожежу в багатоповерхівці, в результаті якої постраждали дві людини.

Крім того, в результаті пожежі в Одеській області загинули дві дитини.