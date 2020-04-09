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У Житомирській області зафіксували 4 випадки інфікування коронавірусом

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 11:34
У Житомирській області зафіксували 4 випадки інфікування коронавірусом
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

За минулу добу надійшла 21 підозра на коронавірус

У Житомирській області за минулу добу зареєстрували 4 нових випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Житомирської обласної ради.

Як повідомляється, три нових випадки були зафіксовані в Бердичівському районі та ще один у Житомирі, однак за минулу добу надійшло 21 термінове повідомлення на підозру коронавірусу.

Як зазначається, найбільша кількість заражень коронавірусом зареєстрована в Бердичівському районі - 10 випадків та в Малинському районі - 8 випадків, в Житомирі - 5 випадків, в Коростенському районі зареєстровано чотири випадки, два випадки Радомишльському районі та по одному випадку у Черняхівському та Житомирському районах.

Крім того в Радомишльському та Бердичівському районах два летальних випадки від коронавірусу.

Нагадаємо, у Житомирській області зафіксований вже третій летальний випадок від гострої респіраторної хвороби COVID-19. Повідомляється, що 81-річна жінка захворіла ще 28 березня, проте до медиків звернулася 6 квітня.

Крім того, РБК-Україна з посиланням на МОЗ писало, що станом на 9 квітня в Україні 1892 заражених коронавірусом. За добу було зафіксовано 224 нові випадки.

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