У Житомирській області затримали зрадника, який зливав окупантам позиції ЗСУ

У Житомирській області нацгвардійці затримали зрадника, який зливав ворогу місце розташування та позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну гвардію України.

Після затримання зрадник розповів, що домовився з представниками країни агресора, які хотіли, аби чоловік надавав їм інформацію про розташування бойових позицій та блокпостів українських захисників.

Повідомляється, що нацгвардійці затримали раніше судимого чоловіка, який вивчав місце розташування та позиції українських військових.

Раніше ми повідомляли, що СБУ з початку війни затримала понад 350 російських диверсантів.

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