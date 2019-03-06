У Житомирській області затримали банду за вимагання грошей з підприємців

Зловмисники вимагали кошти та погрожували фізичною розправою

В Житомирской области полиция совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) прекратила деятельность организованной преступной группировки, которая специализировалось на вымогательстве средств у предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Сообщается, что в состав организованной преступной группировки входили более 10 человек в возрасте от 22 до 45 лет. Жители Житомирской области, почти все - ранее судимые за совершение тяжких преступлений, среди которых грабежи и разбои.

Правоохранители зафиксировали вымогательство денег у частных предпринимателей региона под угрозой физической расправы над ними или членами их семей. Кроме того, в полиции заявляют, что в отдельных случаях эти угрозы реализовывались.

Отмечается, что 6 марта сразу в двух райцентрах Житомирской области бандиты были задержаны во время передачи денежных средств от местных жителей.

Фото: задержание злоумышленников (npu.gov.ua)

Так, в г. Новограде-Волынском лидер преступной группировки и еще один из членов банды требовали 3 тыс. долларов от местного жителя за разрешение искусственно спровоцированного конфликта с представителем местного криминалитета. Во время получения 800 долларов их задержали спецназовцы.

В то же время в поселке Любаре еще шестерых членов группировки задержали бойцы Корда во время передачи транша в 10 тыс. гривен. Бандиты под предлогом "долговых обязательств" предпринимателя, имеющего торговую точку на местном рынке, требовали 2 тыс. долларов. В случае неуплаты мужчине угрожали увечьем его малолетних детей и жены.

Дальнейшее досудебное расследование осуществляется Следственным управлением ГУНП Житомирщины за ч. 2 ст.189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются заключением на срок от 3 до 7 лет.

РБК-Украина писало, что в Сумской области полиция задержала группу лиц, которые требовали деньги у местного предпринимателя.

Напомним, в Черкассах полиция открыла уголовное производство по факту убийства местного предпринимателя.