У Житомирській області при зіткненні двох автомобілів загинули 4 людей

У Житомирській області зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули троє дорослих і однорічна дитина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Також, в результаті ДТП постраждала одна людина.

"9 березня о 4:22 любарські рятувальники залучалися до ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди за участю двох легковиків "Део Ланос" та "БМВ-523", що сталася на трасі Житомир - Чернівці в смт Любар", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Полтаві водій автомобіля Volkswagen Passat намагався втекти від поліцейських, але не впорався з керуванням та влетів у відбійник. В результаті інциденту постраждав сам водій і його пасажир.

Раніше РБК-Україна писало, що під Полтавою зіткнулися маршрутка, автобус і вантажівка, в результаті чого постраждали п'ять людей.

Раніше повідомлялося, що в Харкові водій автомобіля Mitsubishi скоїв наїзд на двох пішоходів на проспекті Льва Ландау. Від отриманих травм пішоходи загинули. Їх особи встановлюються. ДТП сталося 14 лютого близько 15 години.