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В Житомирской области проверяют два подозрения на коронавирус

Новости » Происшествия     13.03.2020 - 18:05
В Житомирской области проверяют два подозрения на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Информацию о возможном заболевании проверяют у двух пациентов из Бердичева и Андрушевки

В Житомирской области двух людей проверяют на коронавирус COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, информацию о возможном заболевании проверяют у двух пациентов из Бердичева и Андрушевки.

Начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик добавил, что также проверяются лица, находившиеся в инфекционном отделении Радомышльской больницы.

"Сейчас уже образцы мазков доставлены в наш лабораторный центр для того, чтобы дифференцировать вирусное заболевание у двух пациентов, которые тоже контактировали с иностранными гражданами, находясь на территории Польши", - заявил он.

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Опубліковано Віталієм Бунечком Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

По словам Суслика, мужчина с Андрушевки с 7 февраля по 11 марта находился в Польше. По предварительной информации, он не был в контакте с больными или потенциально инфицированными гражданами Польши. Границу он пересек с 11 на 12 марта, прошел термометрию на границе.

"Температура была абсолютно нормальная, но вчера вечером он почувствовал ухудшение состояния здоровья. Сегодня обратился за помощью и тоже был госпитализирован в инфекционное отделение с признаками двусторонней пневмонии. Температура сейчас у него 36,6, проводятся все диагностические, лабораторные исследования, в том числе - по поводу коронавируса. Общее состояние больного сейчас удовлетворительное. Мы получили только рентгенологическую картину двусторонней пневмонии", - добавил он.

По состоянию на 13 марта в Украине зафиксированы три случая заражения коронавирусом. В частности, подтвержден первый летальный случай на территории Украины. От вируса скончалась 71-летняя жительница Радомышльского района Житомирской области. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

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