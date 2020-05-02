У Житомирській області через підпал сухої рослинності загинула жінка

У селі Грем'яче Житомирської області через підпал сухої рослинності загинула 79-річна жінка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, про подію рятувальникам повідомили односельчани, які відчували їдкий запах диму в населеному пункті.

"На одній з пожеж загинула 79-річна жінка. Зі слів очевидців, бабуся вирішила спалити залишки сухої рослинності на власній присадибній ділянці. В той день спостерігалась суха і вітряна погода, яка сприяла швидкому поширенню полум'я. Через деякий час сусіди побачили густий стовп диму на городі. Коли прибігли до місця події, то побачили, що бабуся лежить біля згарища в напівнепритомному стані... Очевидці викликали "швидку", на якій постраждалу доставили в лікарню. Жінка отримала 50% опіків тіла 4-го ступеня. Врятувати її життя так і не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники продовжують ліквідацію пожеж у Київській та Житомирській області, які вже вдалося локалізувати. При цьому вони продовжують надавати допомогу в гасінні окремих осередків пожеж.

РБК-Україна писало, що Нацполіція спільно зі Службою безпеки України вивчає всі випадки підпалів трави та лісів в Україні для встановлення можливого взаємозв'язку між діями різних груп паліїв. При цьому основною версією поки вважають малосніжну зиму і суху лісову підстилку.