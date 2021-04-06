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В Житомирській області підтвердили поширення британського штаму COVID-19

Автор: Ігор Литвиненко

В Житомирській області підтвердили поширення "британського" штаму коронавірусу. Поширення вірусу зафіксували на території Чуднівського, Радомишльського, Бердичівського, Черняховського, Хорошевського, Новоград-Волинського районів та в Житомирі.

Про це повідомили в Житомирському обласному лабораторному центрі.

В кінці лютого 20 підтверджених позитивних зразків COVID-19 з Житомирської області були відправлені для проведення секвенування в лабораторію Всесвітньої організації охорони здоров'я в Лондоні. 3 квітня прийшли результати досліджень.

"Проаналізувавши отримані результати слід зазначити, що циркуляція мутованих штамів, що мають британське походження (генетична лінія в. 1.1.7 (VOC-20DEC-01. UK variant) встановлена на територіях Чудновського, Радомишльського, Бердичівського, Черняховського, Хорошевського, Новоград-Волинського та Житомира", - повідомили в лабораторному центрі.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомляв, що "британський" штам коронавірусу зараз поширюється по всій Україні і є більш заразним.

Також РБК-Україна писало, що у двох областях України виявили "південноафриканський" штам COVID-19.

Як раніше заявив голова комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький, для того, щоб стримати поширення мутованих штамів коронавірусу, в Україні потрібен локдаун.

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Новини України ЖитомирCOVID-19Коронавірус
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