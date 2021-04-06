В Житомирской области подтвердили распространение британского штамма COVID-19

В Житомирской области подтвердили распространение "британского" штамма коронавируса. Распространение вируса зафиксировали на территории Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и в Житомире.

Об этом сообщили в Житомирском областном лабораторном центре .

В конце февраля 20 подтвержденных положительных образцов COVID-19 из Житомирской области были отправлены для проведения секвенирования в лабораторию Всемирной организации здравоохранения в Лондоне. 3 апреля пришли результаты исследований.

"Проанализировав полученные результаты следует отметить, что циркуляция мутировавших штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В.1.1.7 (VOC-20DEC-01. UK variant) установлена ​​на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград Волынского и Житомира", - сообщили в лабораторном центре.