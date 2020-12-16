У Житомирській області виявили ​​масштабну вирубку лісів

Фото: вирублений ліс (dei.gov.ua)

На території Бабичівської сільської ради в Житомирській області виявили маштабну вирубку лісу браконьєрами. Вони завдали державі збитків на 6,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції України (ДЕІ).

"Особи зловмисників не встановлені. Зважаючи на те, що порушення має ознаки кримінального, ДЕІ направила матеріали перевірки до правоохоронних органів, які і будуть шукати порушників", - зазначив глава відомства Андрій Мальований.

Він також додав, що особи, які вчинили злочин, будуть відшкодовувати збитки та нести відповідальність згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу. Вона передбачає штраф за порушення на суму від 17 до 25 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на термін до трьох років.

Нагадаємо, у Сумській області Служба безпеки України викрила чиновника одного з агролісгоспів у зловживанні службовим становищем та підробленні документів на вирубку лісу.

Крім того, у Закарпатській області СБУ викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у межах якого посадовцям повідомлено про підозру.