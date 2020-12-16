ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Житомирській області виявили ​​масштабну вирубку лісів

Житомирська область, Середа 16 грудня 2020 10:09
У Житомирській області виявили ​​масштабну вирубку лісів
Фото: вирублений ліс (dei.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

На території Бабичівської сільської ради в Житомирській області виявили маштабну вирубку лісу браконьєрами. Вони завдали державі збитків на 6,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції України (ДЕІ).

"Особи зловмисників не встановлені. Зважаючи на те, що порушення має ознаки кримінального, ДЕІ направила матеріали перевірки до правоохоронних органів, які і будуть шукати порушників", - зазначив глава відомства Андрій Мальований.

Він також додав, що особи, які вчинили злочин, будуть відшкодовувати збитки та нести відповідальність згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу. Вона передбачає штраф за порушення на суму від 17 до 25 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на термін до трьох років.

Нагадаємо, у Сумській області Служба безпеки України викрила чиновника одного з агролісгоспів у зловживанні службовим становищем та підробленні документів на вирубку лісу.

Крім того, у Закарпатській області СБУ викрила дві схеми незаконної вирубки лісу на понад 3,5 млн гривень. Тоді правоохоронці відкрили кримінальне провадження, у межах якого посадовцям повідомлено про підозру.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство вырубка леса

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся