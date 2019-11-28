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Призначений новий прокурор Житомирської області

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 15:15
Призначений новий прокурор Житомирської області
Фото: Тріпак і Васильєв (gp.gov.ua)

До призначення Олег Васильєв обіймав посаду першого заступника прокурора Житомирської області

У Житомирі у четвер, 26 листопада, представили нового прокурора області, ним став Олег Васильєв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури України (ГПУ).

Повідомляється, що представив нового головного прокурора області колективу заступник глави ГПУ Віктор Тріпак.

"Ми повинні відновити довіру людей до прокуратури, де закон і справедливість повинні бути основою нашої роботи. Ці зміни своєчасної і цього від нас чекає суспільство", - сказав Тріпак під час вистави.

Зазначається, що Олег Васильєв працює в органах прокуратури з 2006 року. До призначення в якості головного прокурора Васильєв обіймав посаду першого заступника прокурора Житомирської області.

Раніше РБК-Україна писало, що 26 листопада був призначений новий головний прокурор Волинської області. Керівником волинської прокуратури став Тарас Безрукий. До призначення на посаду прокурора Волинської області працював заступником начальника управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції ГПУ.

Також повідомлялося, що в ГПУ створили міжвідомчу робочу групу для більш ефективної протидії злочинам у сфері оборони. В робочу групу вхоять співробітники НАБУ, ГПУ, ДБР, Міноборони і "Укроборонпрому".

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Новини України ЖитомирГПУпрокурор
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