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У Хмельницькій області від коронавірусу померла ще одна людина

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 11:50
У Хмельницькій області від коронавірусу померла ще одна людина
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Наразі в області вилікувались від вірусу 29 пацієнтів

У Хмельницькій області від коронавірусної хвороби помер ще один пацієнт. Про це повідомляє прес-служба Хмельницької обласної державної адміністрації (ОДА).

Як повідомляється, один летальний випадок від пандемії коронавірусу був зафіксований в Хмельницькій інфекційній лікарні. Пацієнт був 1975 року народження зі Старосинявського району.

Загалом в Хмельницькій області зареєстровано 119 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу, з них одужали 29 людей та ще 7 померли.

Нагадаємо, за добу в Україні від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 13 українців. Так, станом на ранок 5 травня, кількість летальних випадків в Україні зросла до 316.

Вчора Кабінет міністрів анонсував поетапне послаблення карантинних обмежень в Україні з 11 травня. При цьому сам карантин продовжили до 22 травня.

У МОЗ відзначають певну стабілізацію ситуації з поширенням вірусу. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, 17 днів поспіль кількість нових випадків зараження коронавірусом за добу не перевищує 600.

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