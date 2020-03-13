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В Житомирской области изолировали 22 человека, которые контактировали с зараженной коронавирусом

Новости » Общество     13.03.2020 - 01:19
В Житомирской области изолировали 22 человека, которые контактировали с зараженной коронавирусом
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Людей изолировали дома

Из-за инфицирования коронавирусом пенсионерки из Радомышля Житомирской области 22 человека, контактировавших с ней, изолировали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

По словам главы Радомышльской райгосадминистрации Виктора Пулковського, люди согласились на самоизоляцию добровольно, а двое из них - не местные, а жители Киева, их изолировали там.

"Тот круг людей, которые непосредственно контактировали - эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома", - сказал он.

В то же время Пулковский опроверг информацию об объявлении чрезвычайного положения в районе, но допустил, что это может произойти.

"В 9 утра еще одно заседание - мы ждем указаний от Житомира... Состояние людей в Радомышле спокойно, паники нет. Мы достаточно быстро среагировали, сразу найденны лица", - отметил чиновник.

Он также отметил, что ранее озвученна информация о том, что инфицированная женщина была в церкви, не подтверждена. Была она там или нет, устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Украине новые случаи коронавирус зафиксировали у женщины, которая накануне вернулась из Польши, и у мужа, жена которого находилась в Италии.

Напомним, 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, количество инфицированных COVID19 возросло до трех человек.

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