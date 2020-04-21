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В Житомирській області 7 хворих на коронавірус перебувають у важкому стані

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 12:52
В Житомирській області 7 хворих на коронавірус перебувають у важкому стані
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі в області немає пацієнтів, яким би підтримували дихання за допомогою апаратів ШВЛ

На сьогодні у Житомирській області семеро пацієнтів хворих коронавірусом перебувають в лікарнях в край важкому стані. Про це на брифінгу повідомив начальник управління охорони здоров’я Житомирської обласної держадміністрації (ОДА) Микола Суслик, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він повідомив, одна пацієнтка з Бердичева, ще один чоловік з Малина та двоє у місті Житомир потребують підключення до апарату ШВЛ. Крім того, важкий пацієнт із дихальною підтримкою киснем, що має супутню патологію на цукровий діабет, перебуває у Черняхівській лікарні та ще двоє у важкому стані знаходяться в Коростені і Житомирському районі.

Як він зазначив, наразі немає пацієнтів, яким би підтримували дихання за допомогою апаратів штучної вентиляції легень.

Нагадаємо, в Житомирській області за останню добу лабораторно підтвердили 44 нових випадки зараження коронавірусом. Загалом в Житомирській області лабораторно підтверджено 270 випадків зараження коронавірусом, з яких 6 людей загинуло та один одужав.

Крім того, карантин в Україні планують продовжити до 12 травня, але з певними пом'якшеннями.

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