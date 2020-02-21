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У Житомирській обл. викрили розкрадання піску на більш ніж 13 млн гривень

Новини » Суспільство     21.02.2020 - 12:59
У Житомирській обл. викрили розкрадання піску на більш ніж 13 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Підприємство протягом 2017-2018 років видобуло понад 25 тисяч кубічних метрів піску

Коростишівська місцева прокуратура повідомила підозра директору підприємства в незаконному видобутку піску, що завдало збитків державі на суму більш ніж 13,6 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що директор підприємства організував незаконний видобуток піску на протязі 2017-2018 років. Всього було видобуто 25, 42 тис. м3 піску.

"Директор товариства з обмеженою відповідальністю організував на земельній ділянці лісового фонду, що перебуває у користуванні ДП "Коростишівський лісгосп АПК" видобуток корисних копалин", - повідомили в ОГП.

Директору повідомили про підозру у ч. 1 ст. 239-1, 1 ч. ст. 240 ст. 254 КК України.

Раніше РБК-Україна писало, що прокуратура повідомила про підозру виконуючому обов'язки керівника Житомирської митниці Сергію Гринчуку за розтрату понад 732 тисяч гривень.

Також повідомлялося, що в Кривому Розі правоохоронці викрили посадових осіб, які привласнили майже 29 млн грн, виділених з міського бюджету для капітального ремонту дороги в місто. Експертиза виявила, що роботи виконані неякісно і асфальтобетонне покриття не відповідає ГОСТу.

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