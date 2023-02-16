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В Житомирской области будут раздаваться взрывы: в ОГА предупредили о плановых работах

Фото: в Житомирской области будут раздаваться взрывы: в ОВА предупредили о работах (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Житомирской области возможны звуки взрывов из-за плановых работ. Гражданских призывали сохранять спокойствие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко.

"Жители Житомирского района сегодня могут услышать громкие взрывы. Сохраняйте спокойствие. Ведутся плановые работы!", - пишет глава ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня в Киевской области могут быть слышны взрывы в связи с плановыми работами по уничтожению взрывоопасных предметов.

Также плановые работы проводились недавно в Житомирской области.

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Житомир