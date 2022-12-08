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В Житомирской области автомобиль подорвался на мине: погибла супружеская пара

Фото: в Житомирской области автомобиль подорвался на мине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Вчера, 7 декабря, в Олевской общине Житомирской области на дороге между селами взорвался микроавтобус, в котором двигались местные мужчина и женщина. Супружеская пара погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Житомирской области.

"Предварительно известно, что местные супруги, 38-летний мужчина и его 32-летняя жена, двигались на автомобиле "Форд Транзит" по дороге из с. Сущан в направлении с. Копыща. На определенном отрезке их авто оказалось на обочине, где автомобиль подорвался, предварительно на мине. В результате супружеская пара погибла", - говорится в сообщении.

Отмечено, что при осмотре места происшествия специалисты зафиксировали свидетельства взрыва. В рамках начатого по факту гибели людей уголовного производства будут проведены необходимые экспертные исследования для установления всех обстоятельств.

Также в полиции сообщили, что из-за трагического события сиротами остались восемь детей, все несовершеннолетние. Сейчас они под наблюдением родственников.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Херсонской области во время проведения стабилизационных мероприятий на каскаде вражеских мин подорвались полицейские, в результате чего четыре человека погибли.

Также ранее мы писали, что возле села Новая Каменка (Херсонская область) на вражеской мине подорвался автомобиль с гражданскими. Один человек погиб, а другой получил ранения.

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Житомир