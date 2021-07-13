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Під Житомиром поранили дитину: стрілка затримали

Автор: РБК-Україна

Напередодні в Новоград-Волинському військовослужбовець вистрілив дитині в спину. Чоловіка затримали правоохоронці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Житомирської області.

За попередніми даними, поранення дитини сталося внаслідок необережного поводження зі зброєю.

В ході невідкладного обшуку в автомобілі затриманого були виявлені і вилучені зброя, в тому числі автоматична, різнокаліберні боєприпаси і вибухонебезпечні речовини.

Чоловіка затримали в порядку ст.208 (затримання уповноваженою посадовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Відповідні відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри.

Крім того, поліція розпочала кримінальну справу за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Також в поліції повідомили, що зараз вирішується питання про транспортування дитини до Києва в Національну дитячу спеціалізовану лікарню.

Нагадаємо, вчора в результаті стрілянини 9-річна дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення спини. Його у важкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення.

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ЖитомирСтрільба