В Житомире произошла стрельба: есть пострадавший
Стрельба в Житомире произошла утром 27 марта. В результате инцидента есть пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области в Facebook.
Сегодня около 8:15 в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов и вероятном ранении человека во дворе многоэтажки. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы.
В салоне легкового автомобиля правоохранители обнаружили травмированного 43-летнего жителя Житомира. Вероятно, у мужчины были огнестрельные ранения, его госпитализировали.
В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию причастных к происшествию лиц.
Фото: в Житомире произошла стрельба 27 марта (facebook.com/zhytomyr.police)
Напомним, в центре Запорожья произошла стрельба 21 января. Неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем и сам совершил самоубийство.
Также в конце февраля в центре Киева произошла стрельба в гостинице. В результате инцидента один человек получил ранения.
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