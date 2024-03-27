В Житомире произошла стрельба: есть пострадавший

Стрельба в Житомире произошла утром 27 марта. В результате инцидента есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Житомирской области в Facebook.

Сегодня около 8:15 в полицию поступило сообщение о звуках выстрелов и вероятном ранении человека во дворе многоэтажки. На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы.

В салоне легкового автомобиля правоохранители обнаружили травмированного 43-летнего жителя Житомира. Вероятно, у мужчины были огнестрельные ранения, его госпитализировали.

В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению и задержанию причастных к происшествию лиц.

Фото: в Житомире произошла стрельба 27 марта (facebook.com/zhytomyr.police)