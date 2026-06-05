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В Житомире 17-летнюю подозревают в отравлении военного по заказу РФ

17:36 05.06.2026 Пт
2 мин
Девушка раньше уже привлекалась к уголовной ответственности
aimg Анастасия Никончук
Фото: полиция (umdpl info)

В Национальной полиции Украины сообщили об обстоятельствах гибели 27-летнего военнослужащего в Житомире, расследование которой квалифицировано как умышленное убийство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Национальной полиции Украины.

Обнаружение тела

4 июня жительница областного центра обратилась в полицию и сообщила, что в арендованной квартире обнаружила тело своего квартиранта. Погибшим оказался 27-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины.

На место происшествия были направлены следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области, Житомирского райуправления полиции №1, а также оперативные подразделения и криминалисты.

Начало расследования

Следователи открыли уголовное производство по признакам умышленного убийства. В ходе осмотра квартиры были изъяты предметы посуды с остатками порошкообразного вещества и другие вещественные доказательства, которые могут иметь значение для следствия.

Тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти и механизма наступления летального исхода.

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Версия следствия

По предварительной информации, фигурантка могла действовать под контролем куратора, с которым общалась в одном из Telegram-каналов. Следствие связывает его с возможным представителем спецслужб РФ.

Установлено, что в конце мая девушка получила через почтовое отделение посылку с кристаллическим веществом, предположительно метадоном. После этого ей было передано задание встретиться с военнослужащим, указав время и место.

Как отмечают правоохранители, в квартире она добавила вещество в алкогольный напиток, после чего мужчина потерял сознание, а сама девушка покинула помещение.

Задержание подозреваемой

В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность причастной и задержали 17-летнюю жительницу Бердичева по месту проживания.

В настоящее время решается вопрос о сообщении ей о подозрении и избрании меры пресечения. Также известно, что ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за наркопреступления и правонарушения против общественной безопасности.

Напоминаем, что двум военнослужащим территориального центра комплектования сообщено о подозрении из-за инцидента, в ходе которого они оставили мужчину без сознания на улице и не оказали ему необходимую помощь. По данным следствия, один из фигурантов имел медицинскую подготовку и был обязан действовать как санитар, однако своих обязанностей не выполнил.

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