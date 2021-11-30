У Житомирі та Запоріжжі за кошти KfW комплексно модернізують школи та дітсадки, - Чернишов

У рамках реалізації проєкту "Енергоефективність у громадах" підписано Угоду між Кабінетом Міністрів, німецьким державним банком "Кредитна установа для відбудови" (KfW), Житомирською та Запорізькою міськими радами. Документ передбачає фінансування заходів з покращення енергоефективності у громадських будівлях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова у Facebook .

Фінансування надається в сумі 25,5 млн євро у формі кредиту та 1 млн євро у формі гранту. Завдяки програмі буде проведено комплексну термомодернізацію у 80 школах та дитячих садках у Житомирі та Запоріжжі.

"Підписання угоди з KfW - це ще один, черговий крок до енергонезалежності України. Допомога наших німецьких партнерів дозволить у майбутньому скоротити видатки місцевих бюджетів, зокрема, Запоріжжя та Житомира. І найголовніше - зменшить викиди в атмосферу CO2 і таким чином стане внеском у досягненні кліматичних цілей. На 2022 рік у межах державних програм запланована термомодернізація значної кількості будівель у всіх регіонах України", - наголосив Олексій Чернишов.

Зі свого боку регіональний уповноважений Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини Фолькер Ель та голова Представництва KfW в Україні Курт Штрассер зазначили, що співпраця двох країн є плідною й Угода, яку підписали, дає додаткові можливості для посилення взаємодії України та Німеччини.

"Уряд ФРН систематично підтримує Україну на шляху реформи децентралізації та відповідного посилення місцевого самоврядування. Також Німеччина послідовно просуває підхід до управління муніципальною інфраструктурою, зосереджений на сталості та енергоефективності. Німецька сторона задоволена можливістю зробити внесок у отримання Україною екологічних, економічних та соціальних переваг від впровадження проєкту KfW "Енергоефективність в громадах". Ми відзначаємо та вдячні Українській стороні за продемонстровану мотивацію, особливо Міністерству розвитку громад та територій України, та бажаємо учасникам проекту планомірного та вдалого впровадження!" - підкреслив Фолькер Ель.

За словами Штрассера, як установа, яка займається фінансуванням розвитку, банк KfW має суттєвий та різноманітний досвід у сфері розвитку міської інфраструктури, як у Німеччині, так і у багатьох інших країнах по всьому світові.

"Тому ми прагнемо поділитись нашими ресурсами та експертизою з українськими муніципалітетами. Висловлюємо вдячність командам Мінрегіону та Мінфіну, а також колегам у містах-партнерах, за професійний та конструктивний підхід та з нетерпінням чекаємо впровадження цього цікавого та надзвичайно актуального проекту" - наголосив він.

Зазначимо, угода передбачає надання муніципалітетам двох міст довгострокових кредитів на пільгових умовах.