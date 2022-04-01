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У Житомирі затримали чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню

Фото: у Житомирі затримали чоловіка, який робив фото блокпостів (ssu.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

У Житомирі затримали місцевого жителя, який ходив недалеко від блокпостів і робив фотографії на телефон. Також біля нього виявили артилерійський прилад для орієнтування, спостереження та розвідки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

"У Житомирі затримано чоловіка з приладом для коригування артилерійського вогню артилерії та мінометів", - йдеться в повідомленні.

Затриманий чоловік у Житомирі (t.me/DPSUkr)

Нагадаємо, у Київській області прикордонники затримали диверсанта на велосипеді, який збирав інформацію в районі бойових дій.

У диверсанта знайшли радіостанцію, яка сканує радіочастоти, і флеш-носії. У його мобільному телефоні були контакти з Росії і можливе листування з кураторами.

Ми також писали про те, що в Хмельницькому викрили трьох військових, які незаконно переправляли чоловіків до Польщі. За свої "послуги" вони вимагали від 2 тисяч доларів.

Злочинну схему організував військовослужбовець однієї з військових частин Хмельницького. Він також залучив до цього двох підлеглих.

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Війна Росії проти УкраїниЖитомир