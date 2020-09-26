У Житомирі гасять масштабну пожежу на звалищі

У Житомирі відучора гасять масштабну пожежу на звалищі побутових відходів. Площу горіння зменшили з 400 до 150 квадратних метрів.

Про це повідомляє прес-служба управління ДСНС у Житомирській області.

Вказано, що 25 вересня о 22:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання на території полігону твердих побутових відходів.

Фото: пожежа на звалищі у Житомирі

"На місці події було встановлено, що горять відходи на площі 400 кв.м. Труднощі у гасінні пожежі насамперед додають суха погода та сильний вітер. Крім того, гасіння ускладнюється також неможливістю під’їзду техніки та доступу особового складу до окремих осередків пожежі", - пояснюють рятувальники.

Фахівці ДСНС постійно заливають тління, однак процеси горіння відбуваються всередині звалища на глибині 4 метрів, а це унеможливлює доступ води безпосередньо до осередків горіння.

Через це рятувальники залучили бульдозер підприємства для розгрібання тліючого сміття. О 02:45 пожежу вдалося локалізувати та не допустити подальшого збільшення площі.

"Нині пожежа все ще діє, техніка працює і рятувальники тримають її під контролем... Станом на 07:00 26 вересня залишається горіння на площі близько 150 кв.м", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки, а в Карпатському регіоні ймовірність пожеж буде нижчою.

Як писало РБК-Україна, 25 вересня в Харкові сталася масштабна пожежа на Центральному ринку.