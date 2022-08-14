ua ru
Нд, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Житомирі призупинили водопостачання: названа причина

Новость на русском →
Житомир, Неділя 14 серпня 2022 21:16
У Житомирі призупинили водопостачання: названа причина Фото: у Житомирі призупинили водопостачання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У неділю, 14 серпня, в Житомирі призупинили водопостачання через аварію на трансформаторній підстанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Житомирводоканал".

За інформацією комунального підприємства, на трансформаторній підстанції виникла аварійна ситуація, в результаті якої було пошкоджено обладнання і в місті пропала вода.

"В даний час тривають роботи з відновлення підстанції", - повідомили в "Житомирводоканалі".

Оновлено 21:45

У "Житомирводоканалі" додають, що на трансформаторній підстанції сталася пожежа. Водопостачання не відновлять до кінця дня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в результаті бойових дій в Донецькій області була знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція. У частині регіону припинено водопостачання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Житомир Водопостачання
NEWS
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
Вертоліт і 150 окупантів: названі нові втрати Росії в Україні
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей