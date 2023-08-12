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Житомир предупредили об отключении воды: названы сроки

Фото: жителей Житомира сообщили об отключении воды (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 12 августа, в связи с аварийной ситуацией в Житомире будет прекращено водоснабжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммунальное предприятие "Житомирводоканал".

"В связи с аварийной ситуацией, произошедшей на сетях водоотвода, КП Житомирводоканал вынужден прекратить водоснабжение города Житомир с 8-00 до 20-00 12 августа. Выполняются аварийно-ремонтные работы", - сообщили в компании.

О местах подвоза воды, по данным сотрудников предприятия, будет поставлено в известность дополнительно.

Тренировки на случай блекаута

Напомним, мы сообщали, что в августе в Киеве планируется провести тренировку на предмет устойчивости системы жизнеобеспечения города во время блекаута.

Масштабные тренировки помогут отработать разные варианты во время отопительного сезона, в том числе и с самыми плохими условиями.

Ожидание украинцев от зимы

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массового обстрела городов со стороны России.

Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).

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Житомир