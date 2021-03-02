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Житомир не обмежуватиме роботу транспорту, незважаючи на "червону зону"

Автор: РБК-Україна

Житомир не буде обмежувати роботу міського транспорту, незважаючи на те, що з 3 березня вся область буде в "червоній зоні" адаптивного карантину. Транспорт залишається працювати в звичайному режимі.

Про це йдеться в повідомленні на сайті міської ради Житомира.

"Управління транспорту і зв'язку міської ради інформує, що незважаючи на "червону зону" міський громадський транспорт надалі буде працювати в звичайному режимі. Просимо пасажирів при користуванні громадським транспортом дотримуватися масочного режиму", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, обмеження "червоної зони" не передбачають повну зупинку громадського транспорту. На нього поширюється тільки вимога перевозити стільки пасажирів, скільки є місць для сидіння. Крім того, у транспорті треба знаходитися в захисній масці.

Як правило, в "червоній зоні" припиняється висадка і посадка пасажирів поїздів далекого прямування.

Нагадаємо, найближчим часом в "червону зону" можуть перейти ще кілька регіонів України.

Напередодні Прикарпатті та Чернівці вийшли на протест через жорсткий карантин "червоної зони".

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