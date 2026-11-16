Жилищные ваучеры для ВПО будут снова финансироваться после многомесячной паузы

По словам Фролова, после многомесячной паузы в программе жилищных ваучеров появились положительные сдвиги. В Минрегионе ожидают до конца года первый транш в 2 млрд гривен от Банка развития Совета Европы. Этого достаточно, чтобы профинансировать еще около 1000 ваучеров.

По данным депутата, заявки на ваучеры подали более 49 тысяч переселенцев. Более 41 тысячи заявлений комиссии согласовали, и эти люди ждут денег. Купить жилье по программе смогли 3301 семья.

Фролов напомнил, что переселенцы могут проверить свое место в очереди на финансирование. Для этого нужно позвонить по Правительственной горячей линии 1545 и назвать номер ваучера в приложении "Действие".

В бюджетном запросе на следующий год на программу предусмотрено 10,1 млрд. гривен: 8 млрд. из внутренних ресурсов и 2,1 млрд. кредита Банка развития Совета Европы. По оценке Фролова, этого хватит примерно на 5000 ваучеров.