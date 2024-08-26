Жилищный вопрос актуален для 70% украинских ветеранов, - Шуляк

Кроме этого, в топе наиболее актуальных потребностей украинских ветеранов - поддержка всесторонней реабилитации - физической и ментальной, проекты по поддержанию трудоустройства, образования, предпринимательской деятельности, а также возможность приобщиться к изменениям на местах, участвуя в общественном антикоррупционном мониторинге или отстаивая интересы общества управление.

По ее словам, как свидетельствуют результаты последнего опроса Международной ассоциации по миграции "Социальная реэнтерганция ветеранов в Украине", на вопросы ветеранов, какие факторы они считают важными для интеграции в общину, ответы сосредотачивались прежде всего на основных потребностях и практических вопросах. Так, например, 76% отметили, что важен регулярный доход, 69% отметили работу, а 69% – жилье, поскольку четверть наших ветеранов проживают в арендованном. Так что решение жилищного вопроса должно быть одним из основных пунктов новой ветеранской политики.

"В первую очередь для этого следует внести изменения в условия программы "єОселя" - для этого не нужны новые законы, нужно решение Правительства. Речь идет, в частности, об уменьшении в два раза кредитной ставки по программе и размера первого взноса, разрешения кредитовать жилье, которому более 3 годы, а также дома в сельской местности", - отметила Елена Шуляк.

Она добавила, что по результатам опроса МОМ, 41% украинских ветеранов - люди от 35 до 44 лет. То есть, современные ветераны - это не пожилые люди, нуждающиеся в соцзащите, а молодые ребята, которые ищут поддержки и содействия своим инициативам и развитию возможностей.

От государства, считает парламентарий, им нужны три вещи: поддержка всесторонней реабилитации - физической и ментальной, проекты по поддержке трудоустройства/образования/предпринимательской деятельности, а также возможность приобщиться к изменению на местах, участвуя в общественном антикоррупционном мониторинге или отстаивая интересы общества в процессе демократического управления.

Шуляк подчеркнула, что одним из основных принципов действенной ветеранской политики должно быть обеспечение экономической активности ветеранов. Ветеран — равноправный член украинского общества, который должен иметь возможность реализовать себя в собственном деле или карьере, это человек, который платит налоги, создает рабочие места. Предыдущие исследования показывают, что не менее 50% ветеранов до мобилизации имели официальное трудоустройство.

Поэтому важно, чтобы большая их часть после возвращения в мирную жизнь смогла найти работу: получить гражданскую специальность, отвечающую потребностям рынка труда, принять участие в программах поощрения предпринимательства. А развитие ветеранского бизнеса – это новые рабочие места и новые актуальные сферы деятельности.

Кроме этого, нардеп подчеркнула, что по данным МОМ, по меньшей мере 30% украинских ветеранов - люди с инвалидностью. 45% таких граждан имеют инвалидность II группы, то есть это лица, которые способны позаботиться о себе, но не могут работать в обычных условиях. Еще 47% – граждане с III группой инвалидности, то есть это лица, которые могут работать на облегченных условиях. Соответственно, отметила Шуляк, не менее важным пунктом новой ветенарской политики должно стать создание безбарьерной инклюзивной среды.

"В широком смысле слова безбарьерность - обустройство общественного пространства таким образом, чтобы люди с ограниченными физическими возможностями могли пользоваться им так же, как и люди без этих недостатков. Но следует отметить, что в Украине безбарьерность по сей день не была массово распространена, а это проблема", - считает Шуляк.

В частности, даже в больницах или аптеках не часто можно встретить пандусы. После победы Украины вопрос безбарьерности будет крайне актуален, ведь в нашей стране будет много ветеранов. При том, что ранее государство часто игнорировало нужды маломобильных групп и людей с инвалидностью, поэтому нам нужно активизироваться в этом направлении.

Она отметила, что примером может стать кейс Киевской ОВА, которая первая из украинских общин разработала и представила в начале этого года программу своего комплексного восстановления. Согласно программе, в следующем году населенные пункты будут существенно переустраивать для комфортного проживания для людей с инвалидностью.

В восстановлении Киевской области предусмотрено несколько направлений обеспечения принципов безбарьерности. Первый касается безбарьерности учреждений социальной инфраструктуры – админзданий, учебных заведений, медицинских учреждений, домов культуры, спортивных объектов. В общей сложности речь идет о примерно 1200 объектах социальной инфраструктуры.

Далее предусмотрено обустройство безбарьерной транспортной инфраструктуры. Речь идет о нанесении горизонтальных и вертикальных направляющих путях движения во всех населенных пунктах, озвучивании пешеходных переходов, приспособлении автомобильных и пешеходных дорог с понижениями для заезда на тротуары. Не следует забывать и об образовательной безбарьерности. В Киевской области целый ряд учебных заведений планируют переквалифицировать ветеранов войны. Речь идет о создании курсов переквалификации на базе существующих учреждений профессионально-технического образования, в частности, в Борисполе и Белой Церкви.

По словам Шуляк, не менее значимым пунктом новой ветеранской политики должны быть меры эффективной реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь. По результатам опроса МОМ, к мерам, способствующим этому, сами ветераны считают посещение встреч специально для ветеранов - 19%, участие в волонтерских проектах и общественных инициативах - 16%, а также участие в спортивных мероприятиях вместе с другими ветеранами - 12%. Именно поэтому одним из лучших решений для того, чтобы одновременно преодолевать и последствия физических травм, и психологических, могут быть адаптивные виды спорта.

“В Украине уже есть первый успешный кейс по этому поводу – проект “Сильные Украины”, к которому уже присоединились около 1200 ветеранов. Это всеукраинские спортивные соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и действующих военнослужащих, получивших травмы и ранения (видимые и невидимые) во время участия в боевых действиях на территории Украины", – рассказала Шуляк.

По ее словам, соревнования впервые прошли в 2023 году и стали частью системы спортивно-реабилитационных мероприятий для ветеранов войны ОО "Федерация стронгмена Украины". А в октябре 2023 года на международном фестивале Arnold Classic Europe в Мадриде ветераны, участники первого всеукраинского тура соревнований, установили мировой рекорд по адаптивному стронгмену

Она также отметила, что для реинтеграции украинских ветеранов в гражданскую жизнь важно обеспечить им возможности приобщаться к изменению. Важно, чтобы ветераны имели особое место в политике – и на национальном, и на региональном, и на местном уровнях. Причем речь идет не о политике с трибун и экранов, а о наработке оптимальных решений, принятие которых будет влиять на судьбу многих представителей ветеранского сообщества, подчеркнула глава партии "Слуга народа".

"Поэтому на первых послевоенных выборах ветераны должны иметь возможность баллотироваться и в парламент, и на местных выборах. В частности, представители Сильных Украины уже понемногу генерируют политические решения. Они инициировали обращение к правительству с целью сократить срок получения ветеранами спортивных протезов. Кроме этого, обращались в Министерство молодежи и спорта, чтобы признать официальным видом спорта спортивно-реабилитационные многоборья ветеранов", - резюмировала Шуляк.