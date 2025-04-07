Жилищная субсидия на неотапливаемый период: кому нужно повторно подать заявление

В ведомстве отмечают, если изменения произошли, о них обязательно нужно сообщить Пенсионному фонду Украины (ПФУ) в течение 30 дней с момента их наступления. Иначе есть риск остаться без государственной помощи.

Кому нужно подать новое заявление

Однако существуют категории граждан, которым для назначения субсидии на неотапливаемый период (с мая) следует обязательно подать новое заявление и декларацию. Это касается:

тех, кто арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые есть в составе домохозяйства;

домохозяйств, претендующих на субсидию для приобретения твердого/жидкого топлива или сжиженного газа;

тех, кому в предыдущий период субсидию назначили в размере 0,0 гривен.

В Минсополитики обращают внимание на то, что даже если вы подадите заявление в мае или июне, субсидия будет назначена с начала неотапливаемого периода.

Как подать заявление на субсидию

Подать документы можно удобно любым из следующих способов: