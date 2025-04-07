Жилищная субсидия на неотапливаемый период: кому нужно повторно подать заявление

Большинству украинцев, которые получали жилищную субсидию в отопительный сезон, помощь будет переназначена автоматически. Это произойдет при условии, что в составе домохозяйства или в имущественном состоянии получателей не произошло изменений.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики Украины.
В ведомстве отмечают, если изменения произошли, о них обязательно нужно сообщить Пенсионному фонду Украины (ПФУ) в течение 30 дней с момента их наступления. Иначе есть риск остаться без государственной помощи.
Однако существуют категории граждан, которым для назначения субсидии на неотапливаемый период (с мая) следует обязательно подать новое заявление и декларацию. Это касается:
В Минсополитики обращают внимание на то, что даже если вы подадите заявление в мае или июне, субсидия будет назначена с начала неотапливаемого периода.
Подать документы можно удобно любым из следующих способов:
Ранее РБК-Украина рассказывало, что размер жилищных субсидий в Украине пересматривается дважды в год - в марте и августе. Это касается домохозяйств, у которых среднемесячный совокупный доход изменился более чем на 50%. Перерасчет осуществляется автоматически, без необходимости обращения граждан. Если доход уменьшился или увеличился более чем на 50%, размер субсидии соответственно меняется.
Напомним, в Украине, кроме государственных программ поддержки вынужденных переселенцев, действуют проекты международных организаций, которые оказывают помощь на аренду жилья. В частности, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев совместно с благотворительным фондом "Право на защиту" оказывают финансовую поддержку семьям ВПЛ для компенсации стоимости аренды жилья в течение шести месяцев.
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