Жилье в Житомире. Что происходит на рынке недвижимости города и какие цены на квартиры

В Житомире новостройки в течение последних полгода подешевели на 5% в долларовом эквиваленте, а вот цены на вторичке и рынке аренды стабилизировались. Стоимость недвижимости в городе относится к среднему сегменту по Украине.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает, какая стоимость квартир в Житомире.
Цены на вторичном рынке Житомира стабилизировались. Сейчас в среднем 1 кв. м стоит 1 000 долларов. Подорожали только однокомнатные квартиры на 8%, их продают за 43 тысячи долларов. Стоимость двухкомнатных и трехкомнатных не изменилась, цена на них - 55 и 62 тысячи долларов, соответственно.
Больше всего на рынке предложений по продаже однокомнатных квартир по цене 30-35 тысяч долларов.
В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру в Житомире, нужно откладывать всю зарплату за 7,9 года, на двухкомнатную - 10,4 года, трехкомнатную - 11,6 года.
За второе полугодие 2024 года новостройки в Житомире подешевели на 5%, цена за 1 кв. м упала до 710 долларов, но окончательная стоимость зависит от класса жилья.
Цена за "квадрат" в новостройке:
В среднем самая дешевая квартира (из расчета наименьшей площади и самой дешевой цены за 1 кв. м) обойдется в 32,8 тысячи долларов. Чтобы взять такую квартиру в ипотеку, придется заплатить минимум 304 тысячи гривен первого взноса.
Сейчас в Житомире в продаже 13 новостроек (28 ЖК). В прошлом году в эксплуатацию ввели 1000 новых квартир, это почти равно показателям 2023-го, но вдвое меньше, чем было в 2022-м.
8 застройщиков предоставляет квартиры в рассрочку, у 4 можно приобрести жилье по ипотечной программе "еОселя", у 1 - в кредит.
В течение последних полгода цены на аренду жилья в городе оставались стабильными, однако в декабре произошло падение до 10% на все виды квартир.
Сейчас средняя цена аренды квартир составляет:
Больше всего на рынке предложений по сдаче квартир по цене 8-9 тысяч гривен в месяц, однако есть немало вариантов по цене от 15 тысяч.
По подсчетам ЛУН, местные жители тратят на аренду жилья 56% зарплаты. Арендная плата за однокомнатную квартиру в течение 14,3 года равна ее стоимости, за двухкомнатную - 17 лет, трехкомнатную - 17,4 года.
Цены на аренду жилья в Житомире (скриншот сайта ЛУН)
Читайте также о том, что Николаев входит в пятерку городов с самой дешевой недвижимостью - 1 кв. м в среднем там стоит 610 долларов на вторичном рынке и 650 долларов на первичном. За последние полгода новостройки подешевели на 5%, а жилье на вторичке и аренда не изменились в цене за аналогичный период.
Ранее мы писали о том, что стоимость недвижимости в Киеве на вторичном рынке оставалась стабильной в течение 2024 года. В среднем 1 кв. м жилья продавали за 1 270 долларов, однокомнатные квартиры - за 60 тысяч долларов, двухкомнатные - 98 тысяч, трехкомнатные - 140 тысяч долларов. При этом цены на аренду за год выросли на треть.
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