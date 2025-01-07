Жилье для ВПЛ: в Украине объединят три источника финансирования для строительства домов

По ее словам, речь идет о схеме, по которой 33% стоимости жилья будет оплачено за счет местных бюджетов, еще 33% за счет государственного бюджета, а еще 33% будет платить или релоцированный бизнес, который перевозит в безопасные регионы своих сотрудников, или граждане, которые не задействованы в релоцированных предприятиях, но имеют средства для того, чтобы самостоятельно оплатить 33% от стоимости жилья. При этом, подчеркнула Шуляк, эта история уже показала свою эффективность, в частности, на Закарпатье.

"Это уже реализованный кейс, где по такой схеме уже строится жилье - современный европейский многоквартирный дом на 40 квартир, которые получают в собственность работники компании, которая была вынуждена из-за войны релоцироваться из Краматорска в этот регион", - пояснила Шуляк.

По ее словам, такое жилье уже возводят в Перечинской общине. Финансирование строительства обеспечивает, в том числе бизнес, который таким образом решает жилищную проблему своих работников, а также планирует расширять свой штат за счет этого. Это означает возможность для его развития, поскольку такие инициативы будут означать наличие квалифицированных специалистов для этого.

Еще треть стоимости такого строительства обеспечивают местные бюджеты, поскольку некоторые общины понимают, что люди, которые останутся проживать на их территории - ценный человеческий капитал, который является основой экономического потенциала общины или даже региона.

"В местных бюджетах некоторых громадах сейчас есть профицит, и те из них, которые понимают, насколько важно относиться к ВПЛ как к конкурентному преимуществу, а не как к временному явлению, могут применять подобные кейсы. С одной стороны, человекоцентричность - один из базовых принципов успешного восстановления. В этом мы убедились после проведения в прошлом году масштабных публичных консультации по этому поводу. С другой стороны, это увеличение налоговых поступлений, чем нельзя пренебрегать, поскольку это - инвестиция на перспективу развития громады", - считает нардеп.

Парламентарий отметила, что другую треть стоимости строительства такого жилья будут платить за счет государственного бюджета, поскольку сейчас на уровне государства одновременно реализуется несколько программ, направленных на решение жилищных проблем переселенцев.

"Во-первых, это программа "єВідновлення", на финансирование которой для ВПЛ дополнительно выделили 15 млрд гривен. Во-вторых, улучшение условий ипотеки "єОселя" для ВПЛ, которая сейчас для них в основном недоступна, дополнительные субсидии на аренду жилья, социальная аренда, а также отдельный вид аренды - с правом выкупа. Запуск двух последних инструментов - требование обновить жилищное законодательство, что зафиксировано в программе Ukraine Facility, по которой Украина до 2027 года получает от ЕС 50 млрд евро", - рассказала Шуляк.

Нардеп добавила, что в ноябре 2024 года Верховная рада приняла 4080-IX - "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно дополнительных мер, связанных с обеспечением внутренне перемещенных лиц жильем". Он вступит в силу уже 5 марта. Этот документ предусматривает создание информационно-аналитической системы объектов недвижимого имущества для обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем. Фактически речь идет о создании портала, на котором была бы обнародована информация об объектах различных форм собственности, которые могут быть использованы или переоборудованы для проживания внутренне перемещенных лиц.

"Сейчас в Украине насчитывается более 4 млн внутренне перемещенных лиц, 26% из которых нуждаются в социальной защите. Причем речь идет не только о решении их жилищного вопроса, но и о помощи в трудоустройстве, экономической и социальной реинтеграции. Ключевая роль в этом процессе именно у принимающих общин. Некоторые из них понимают важность создания условий для оседлости переселенцев на их территории, поскольку это поможет им увеличить налоговые поступления в местные бюджеты и конкурентности перед другими общинами, а некоторые - нет", - резюмировала Шуляк.