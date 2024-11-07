Жилье в рассрочку. Какие условия покупки квартиры в Украине и могут ли отказать

Для украинцев, планирующих купить квартиру в рассрочку, есть несколько ключевых условий и требований. Такая форма приобретения недвижимости популярна благодаря возможности постепенного погашения суммы без высоких процентов, однако у нее могут также отказать.

РБК-Украина рассказывает об условиях приобретения жилья в рассрочку и когда вам могут отказать.

Покупка в рассрочку жилья непосредственно от застройщиков является одним из популярных в Украине вариантов приобрести жилье.

Как оформить рассрочку

Прежде всего вам нужно выбрать застройщика - компанию с хорошей репутацией. Важно обращать внимание на отзывы и относиться к процессу выбора.

После избрания компании вы можете узнать все детали относительно вашего жилья, а также условий будущего договора.

Следует обратить внимание на то, что именно менеджер компании застройщика должен рассказать клиентам о:

порядке уплаты рассрочки,

готовности или неготовности жилья (в таком случае представить запланированные сроки),

стоимость квадратных метров,

порядке перехода в непосредственно собственность покупателя.

Перед подписанием договора необходимо внимательно его прочитать, обращать внимание на все пункты, особенно касающиеся графика выплат и финансовых обязательств.

После подписания договора производится уплата первого взноса, а затем других выплат, согласно графику.

Какие документы нужны

Для оформления рассрочки на жилье в Украине обычно требуются следующие документы:

Паспорт гражданина Украины для подтверждения личности. Идентификационный код (ИНН) для идентификации налогоплательщика. Справка о доходах (в случае если застройщик или банк требует подтверждения платежеспособности). Подтверждение первоначального взноса. Заявление и соглашение о рассрочке.

Как происходит процесс оплаты

Обычно рассрочка предполагает уплату первого взноса в размере 20-30% от стоимости жилья, а остальную сумму покупатель выплачивает частями по фиксированному графику, чаще всего в течение 2-3 лет. Выплаты также производятся чаще всего до завершения строительства.

Кроме того, застройщик может предложить беспроцентный период оплаты на короткий срок.

В зависимости от условий застройщика, можно получить скидки или акционные предложения, что выгодно для тех, кто желает поскорее стать собственником жилья.

Также некоторые застройщики предлагают инструменты для мониторинга выплат через специальные мобильные приложения, что делает процесс более удобным.

Кому могут отказать в рассрочке

Однако есть ситуации, когда застройщики или банки могут отказать по нескольким основным причинам, связанным с финансовым риском и кредитной историей заявителя:

Недостаточная платежеспособность.

Застройщики обычно проверяют финансовые возможности покупателя, даже если рассрочка не является кредитом в классическом смысле. Особенно это касается программ с отсрочкой на несколько лет, поскольку важно, чтобы у заявителя был стабильный доход для регулярного внесения платежей.

Отрицательная кредитная история.

Хотя рассрочка напрямую не является банковским кредитом, застройщики могут обращать внимание на кредитную историю. Заявителям с долговыми обязательствами или негативной историей могут отказать, опасаясь потенциальных просрочек.

Отсутствие доказательства доходов.

В некоторых случаях застройщики все же могут запросить подтверждение доходов, например, в виде справок с места работы или налоговых выписок, чтобы убедиться в платежеспособности клиента.

Проблемы с документами.

Для оформления рассрочки покупателю необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и часто справку о доходах. Отсутствие какого-либо из этих документов или представление фальшивых может привести к отказу.

Плюсы и минусы приобретения жилья в рассрочку

Среди главных преимуществ такого варианта приобретения дома есть:

Простота оформления, поскольку чаще всего не нужно взаимодействовать с банком или представлять большое количество документов.

Возможность беспроцентного периода.

Гибкие условия, поскольку есть возможность договориться об удобном графике платежей непосредственно с застройщиком.

Однако у рассрочки есть свои минусы:

Риск прекращения строительства (это чаще всего зависит от застройщика).

Возможны изменения условий по кредиту от застройщика.

В ходе подготовки материала использовали государственные строительные нормы Украины, данные портала dim.ria, а также информацию ОТП Банка, Райффайзен Банка и Минфина.