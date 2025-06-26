Жилье для людей с инвалидностью: растет спрос, но есть дискриминация - результаты опроса

В Украине растет спрос на доступное жилье среди людей с инвалидностью - 30% риелторов уже работали с такими клиентами, а более половины из них отмечают увеличение запросов после начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследования OLX Недвижимость.
По словам риелторов, чаще всего люди с инвалидностью нуждаются в:
Какое жилье ищут люди с инвалидностью (инфографика: OLX Недвижимость)
Хотя 63% риелторов не сталкивались с отказами, 37% подтвердили, что некоторые арендодатели не соглашались сдавать жилье людям с инвалидностью. Среди основных причин:
Почему владельцы отказываются сдавать в аренду жилье людям с инвалидностью (инфографика: OLX Недвижимость)
Несмотря на это, 97% владельцев жилья заявили, что готовы или скорее готовы сдавать жилье людям с инвалидностью. Только 3% полностью не готовы. Их аргументы - преимущественно финансовые и инфраструктурные.
Аналитики отмечают, что спрос на инклюзивное жилье в Украине растет, но рынок еще не до конца готов отвечать на эти запросы. Нужна более широкая информированность, адаптация жилья и разрушение стереотипов, чтобы сделать аренду равной для всех.
Ранее РБК-Украина писало, что ветераны, которые потеряли жилье, вернулись из плена или вынуждены жить в другом регионе, смогут быстрее оформить компенсацию за аренду. Подать заявление теперь можно не только в подразделения по вопросам ветеранской политики, но и через ЦПАУ. Размер выплаты зависит от города - от 3 до 6 тысяч гривен.
Также мы рассказывали, что несмотря на войну, большинство украинцев не отказываются от планов купить собственное жилье. Чаще всего выбирают квартиры или дома стоимостью до 30 000 долларов. Среди основных критериев выбора - цена, площадь, район, инфраструктура и безопасность. Половина опрошенных признались, что на их решение больше всего влияет частота атак РФ и экономическая стабильность.
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