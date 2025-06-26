Жилье для людей с инвалидностью: растет спрос, но есть дискриминация - результаты опроса

Что ищут клиенты с инвалидностью

По словам риелторов, чаще всего люди с инвалидностью нуждаются в:

жилье на первом этаже или с беспрепятственным доступом (81%);

наличие пандусов, лифтов, широких дверей (67%);

развитую инфраструктуру рядом (50%);

адаптацию помещения под особые потребности (22%);

чувствительный подход к коммуникации (19%).



Какое жилье ищут люди с инвалидностью (инфографика: OLX Недвижимость)

Сталкиваются ли с дискриминацией

Хотя 63% риелторов не сталкивались с отказами, 37% подтвердили, что некоторые арендодатели не соглашались сдавать жилье людям с инвалидностью. Среди основных причин:

сомнения относительно платежеспособности клиентов (67%);

страх дополнительных расходов (42%);

непонимание потребностей людей с инвалидностью (42%);

отсутствие адаптации жилья (33%).



Почему владельцы отказываются сдавать в аренду жилье людям с инвалидностью (инфографика: OLX Недвижимость)

Что думают владельцы жилья

Несмотря на это, 97% владельцев жилья заявили, что готовы или скорее готовы сдавать жилье людям с инвалидностью. Только 3% полностью не готовы. Их аргументы - преимущественно финансовые и инфраструктурные.

Аналитики отмечают, что спрос на инклюзивное жилье в Украине растет, но рынок еще не до конца готов отвечать на эти запросы. Нужна более широкая информированность, адаптация жилья и разрушение стереотипов, чтобы сделать аренду равной для всех.