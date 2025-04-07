Здесь жилье дешевле, чем авто: где сейчас можно купить квартиру за 20 тысяч долларов

Где самые дешевые однокомнатные квартиры в Украине

Самые дешевые однокомнатные квартиры сейчас в Запорожье, там их продают за 17 500 долларов. За последние полгода цены снизились еще на 3%. Такое падение стоимости недвижимости обусловлено приближением линии фронта и усилением российских атак на город.

Вторым в рейтинге самой дешевой недвижимости идет Николаев. Там однокомнатные квартиры продают за 20 тысяч долларов, что на 2% дешевле, чем полгода назад.

В Харькове однокомнатные квартиры продают за 21 тысячу долларов. Цена за полгода поднялась на 5%. Недвижимость также подорожала в Сумах на 8%, сейчас там такое жилье продают за 22 700 долларов.

В пятерку городов с самым дешевым жильем вошел Кропивницкий, однокомнатные квартиры там стоят 27 500 гривен, цена за последние полгода не изменилась.

Данных о стоимости недвижимости в Херсоне и оккупированных городах - отсутствуют.

Цены на однокомнатные квартиры в Украине (скриншот сайта ЛУН)

Сколько стоит жилье в других городах

Лидером по стоимости однокомнатных квартир является Львов. Там они стоят 65 тысяч и цена остается неизменной в течение последних полгода. В Ужгороде такое жилье продают за 64 тысячи долларов, это на 16% дороже, чем 6 месяцев до того.

В тройку городов с самой дорогой недвижимостью входит столица. Цены здесь подскочили на 5% до 63 тысяч долларов за однокомнатную квартиру.

В Черновцах такое жилье продают за 51 тысячу долларов, в Ровно - за 47 500 долларов. Недвижимость в этих городах подорожала на 6 и 7%, соответственно.

Сколько лет надо зарабатывать на однокомнатную квартиру в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Цены на однокомнатные квартиры в других городах: