Жилье возле моря: сколько стоит недвижимость в топовых курортах Турции

Турция остается одним из самых перспективных направлений для инвестиций в курортную недвижимость. Приобрести там жилье могут как иностранные граждане, так и иностранные компании.

РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоит недвижимость в Турции и на каких условиях украинцы могут ее купить.

Сколько стоит недвижимость в курортных городах

Одним из самых популярных курортов Турции является Анталия. Потенциальным покупателям, которые планируют зарабатывать на сдаче квартиры в аренду, стоит выбирать жилье в прибрежных районах. Если же недвижимость покупают для собственного проживания, стоит рассматривать отдаленные и более спокойные районы.

Цены на квартиры в Анталии:

квартира в отдаленных районах - от 30 тысяч евро;

квартира возле моря - от 65 тысяч евро;

квартира-резиденция - от 65-80 тысяч евро и выше.

Несмотря на довольно доступную цену на недвижимость на сайтах продажи большинство предложений касаются именно элитного жилья, где стоимость квартиры на 50 "квадратов" в новых ЖК стоит от 100 тысяч евро.

Цены на квартиры в Анталии (фото: hayatestate.com)

Огромный выбор жилья есть в курортной Алании: от скромных квартир в жилых массивах до элитных вилл. Этот городок имеет хорошо развитую инфраструктуру, поэтому подходит не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания.

Цены на жилье в Алании:

однокомнатные квартиры - от 46 тысяч евро;

двухкомнатные квартиры - от 70 тысяч евро;

жилье с площадью более "100 квадратов" - от 100 тысяч евро.

Цены на жилье в Алании (скриншот сайта hayatestate.com)

В популярных Бодруме и Измире ядро предложений по продаже недвижимости тоже составляет элитное жилье. Апартаменты, площадью 80-900 "квадратов" продают за 195-505 тысяч долларов. В пригороде Кемера жилье на 85 "квадратов" можно приобрести за 93 тысячи долларов.

Значительно дешевле есть недвижимость в менее популярном курортном городке Мерсин, поскольку там только недавно начали развивать туристическое направление. Жилье в Мерсине можно приобрести от 37 тысяч долларов, элитные варианты стартуют от 56 тысяч долларов.

Цены на жилье в Бодруме (скриншот geoln.com)

Интересно, что на украинской платформе OLX также есть объявления о продаже недвижимости в Турции, преимущественно предлагают приобрести одно-двухкомнатные квартиры до 55 "квадратов", цены указывают договорные.

Какие нюансы покупки жилья украинцами

Турция вошла в десятку стран, в которых украинцы покупают недвижимость с 2022 года. С этого времени количество приобретенного жилья нашими гражданами выросло на 107%, что эквивалентно 2,5 тысячи квартир.

Украинцы, которые покупают недвижимость в Турции, могут получить вид на жительство. Его предоставляют сроком на 2 года с возможностью продления.

Также иностранцы могут получить гражданство Турции, если приобретут там недвижимость, стоимостью более 400 тысяч долларов. При этом покупку надо осуществить только у турецкого физического или юридического лица, а не у иностранного контрагента. Также важно перед заключением сделки конвертировать иностранную валюту в турецкие лиры.