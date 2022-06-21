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Мешканцям Зеленодольська заборонили вночі виходити з дому: що сталося

Фото: мешканцям Зеленодольська заборонили вночі виходити з дому (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Цієї ночі є велика вірогідність ворожих обстрілів Зеленодольської громади (Дніпропетровська область). Людей закликають не виходити з дому в нічний час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Зеленодольська Дмитра Невеселого.

Мер Зеленодольська Дмитро Невеселий увечері 21 червня звернувся до мешканців громади та закликав усіх знаходитися ближче до безпечних місць.

"Сьогодні вночі закликаю не пересуватися вулицями. Є вірогідність обстрілів нашого напрямку", - сказав Невеселий.

Нагадаємо, у Новомосковському районі Дніпропетровської області війська РФ ракетами знищили будівельне підприємство.

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