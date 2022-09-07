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Мешканцям Закарпаття виплатять разову допомогу: названо умову

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Закарпаття, Середа 07 вересня 2022 11:24
Мешканцям Закарпаття виплатять разову допомогу: названо умову Фото: мешканцям Закарпаття виплатять разову допомогу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканцям Закарпатської області виплачуватимуть 4 тисячі гривень разової допомоги. Ці гроші будуть компенсацією за безкоштовний прихисток внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у вересні або жовтні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

"Закарпатці, які у вересні або жовтні безоплатно прихистять вимушених переселенців на місяць і довше, отримають одноразову допомогу у розмірі 4 тисяч гривень",- йдеться в повідомленні

За відповідним розпорядженням голови Закарпатської ОВА Віктора Микити, кошти на це виділять з обласного бюджету у межах регіональної програми "Турбота".

При цьому з 1 жовтня власники житла, які розмістили у себе ВПО, отримуватимуть 900 гривень замість 450 гривень за кожну таку особу на місяць.

Як повідомлялось, переселенці з Криму і Севастополя можуть розраховувати на грошову допомогу від українського уряду нарівні з іншими внутрішньо переміщеними особами.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, чому багато переселенців досі не отримали соцвиплати.

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Закарпатська область выплат
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